Η Μελόνι δίνει γραμμή στην Ευρώπη για το μεταναστευτικό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την κρίση στη Θέουτα για να επιβάλει την ατζέντα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κερδίσει πολιτικά οφέλη παρουσιάζοντας μια θέση υπεράσπισης των ευρωπαϊκών συνόρων.

Η επιστολή 22 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που ζήτησαν έκτακτη συνεδρίαση των Ευρωπαίων υπουργών Εσωτερικών προέκυψε μετά από πρωτοβουλία της Μελόνι και της Δανής πρωθυπουργού Μέττε Φρέντερικσεν, αποδεικνύοντας την επιρροή της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο πλαίσιο της ΕΕ.

Ο ιταλικός Τύπος ασκεί κριτική στην απόφαση της Ιταλίας να διακόψει την ισχύ του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία, σημειώνοντας ότι άλλες χώρες με σύνορα στην Ισπανία, όπως η Γαλλία και η Πορτογαλία, δεν έλαβαν αντίστοιχα έκτακτα μέτρα.

Αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί την κρίση στη Θέουτα και να επιβάλει την ατζέντα της στην ΕΕ η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ελπίζει παράλληλα σε εσωπολιτικά κέρδη με τη ρητορική της για την «υπεράσπιση των συνόρων της Ευρώπης».Ανταπόκριση από τη Ρώμη



H Tζόρτζια Μελόνι μετά από όσα συνέβησαν στην Θέουτα προσπαθεί να επιβάλει την γραμμή της. Η επιστολή των είκοσι δυο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, με την οποία ζητήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης, προέκυψε μετά από πρωτοβουλία της Ιταλίδας πρωθυπουργού και της Δανής ομολόγου της, Μέττε Φρέντερικσεν. Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Corriere della Sera με τον τρόπο αυτό η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης θέλησε να δείξει στους πολιτικούς της αντιπάλους ότι είναι κάθε άλλο παρά απομονωμένη και στους ψηφοφόρους της ότι δεν έχει χάσει την υπερσυντηρητική της ταυτότητα.

Πηγή: Deutsche Welle

Μεγάλο μέρος του ιταλικού Τύπου επικρίνει την απόφαση της Ιταλίας να παύσει την ισχύ του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία, υπενθυμίζοντας ότι η Γαλλία και η Πορτογαλία -οι οποίες συνορεύουν με την Ισπανία- δεν έλαβαν κανένα έκτακτο μέτρο.Η «υπεράσπιση των συνόρων»H Μελόνι, όμως, επιμένει ότι έπραξε ορθά, και δηλώνει ότι «η υπεράσπιση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης δεν αποτελεί συμφέρον μιας μόνον χώρας, αλλά κοινή ευθύνη όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».Σύμφωνα με πληροφορίες στην συνεδρίαση της Τρίτης η Ιταλία πρόκειται να ζητήσει την δημιουργία κέντρων της ΕΕ για τον επαναπατρισμό παράτυπων μεταναστών, κυρίως σε αφρικανικές χώρες.Το ενδιαφέρον φέρεται να επικεντρώνεται στην Ρουάντα, στην Σενεγάλη, στην Τυνησία, στην Λιβύη, στην Αίγυπτο, αλλά και σε χώρες όπως η Αρμενία, το Ουζμπεκιστάν και το Μαυροβούνιο. Το σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τις προθέσεις αυτές, θα πρέπει να είναι τα κλειστά κέντρα που έφτιαξε η Ιταλία στο Γκιαντέρ και το Σεντζίν την Αλβανίας.Ανταμοιβή για επαναπατρισμούςΤην ίδια ώρα, η Τζόρτζια Μελόνι φέρεται να θέλει να ζητήσει την αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου, βάσει του οποίου οι Βρυξέλλες από το επόμενο έτος θα εφαρμόζουν ευνοϊκούς εμπορικούς δασμούς σε χώρες υπό ανάπτυξη, οι οποίες θα δείχνουν ουσιαστική διάθεση συνεργασίας για να επαναπατρίζονται οι πολίτες τους από την Ευρώπη.Πολιτικοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι με τον τρόπο αυτό η συντηρητική κυβέρνηση της Ρώμης προσπαθεί και να περιορίσει την συνεχή άνοδο στα γκάλοπ, του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι. Ένα από τα κύρια προγραμματικά του σημεία είναι ο μαζικός, υποχρεωτικός επαναπατρισμός χιλιάδων παράτυπων μεταναστών.Η προοδευτική αντιπολίτευση, τέλος, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σκέφτεται μόνον τα εκλογικά της συμφέροντα. Το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα υπενθυμίζει ότι «παρά την όποια προπαγάνδα, η πραγματικότητα δείχνει ότι ο Πέδρο Σάντσεθ, μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες κατάφερε να επαναπατρίσει περισσότερους παράτυπους μετανάστες, απ’ ότι η Μελόνι τα τελευταία τέσσερα χρόνια».

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