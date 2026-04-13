Ο Πεζεσκιάν κάλεσε την ΕΕ να συνδράμει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε την Ευρώπη να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο κανάλι του στο Telegram, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι τόνισε την πρόθεση της Τεχεράνης να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μόνο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, καθώς «θεωρεί κάθε υπερβολή και κάθε συμπεριφορά εκτός των διεθνών κανόνων εμπόδιο για την επίτευξη μιας διαρκούς συμφωνίας».

«Η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο, ενθαρρύνοντας τις ΗΠΑ να τηρήσουν αυτά τα πλαίσια», επεσήμανε ο Πεζεσκιάν στον Μακρόν.

«Προσεγγίσεις που βασίζονται σε απειλές, πίεση και στρατιωτική δράση όχι μόνο δεν αποτελούν λύση, αλλά προσθέτουν και πολυπλοκότητα στα ζητήματα και θα επιδεινώσουν τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ίδια η αμερικανική πλευρά».

Πηγή: skai.gr

