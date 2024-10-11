Επίσημη επίσκεψη στη Σερβία πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στο Βελιγράδι, προερχόμενος από τα Τίρανα.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ενώ σήμερα έγινε η επίσημη τελετή υποδοχής έξω από το κυβερνητικό κτήριο «Παλάτι της Σερβίας» στο Νέο Βελιγράδι.

«Καλωσήρθες στη Σερβία, αγαπητέ φίλε. Η επίσκεψη σας είναι μια ακόμη ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση των φιλικών σχέσεων και της συνεργασίας μας. Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο Βελιγράδι, θα εργαστούμε μαζί για να βελτιώσουμε τους οικονομικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας», έγραψε σε ανάρτηση του στο Instagram ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Αυτή είναι η τέταρτη επίσκεψη του Ερντογάν στην Σερβία από το 2017.

Στην συνάντηση των δυο προέδρων αναμένεται να κυριαρχήσουν οικονομικά θέματα ενώ θα πραγματοποιηθεί και συνεδρίαση του ανωτάτου συμβουλίου συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προγραμματίζεται η υπογραφή διαφόρων συμφωνιών διμερούς ενδιαφέροντος.

Τα πολιτικά θέματα επίσης θα βρεθούν στην ατζέντα των συνομιλιών Βούτσιτς -Ερτντογάν και κυρίως η κατάσταση στην Βοσνία - Ερζεγοβίνη, μιας και η 'Αγκυρα δείχνει ενοχλημένη από τις αποσχιστικές τάσεις που εκφράζει ο Σερβοβόσνιος ηγέτης Μίλοραντ Ντόντικ. Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς διατηρεί εδώ και χρόνια φιλικές σχέσεις με τον Ερντογάν τον οποίο συχνά χαρακτηρίζει «ειλικρινή φίλο της Σερβίας».

Το ζήτημα του Κοσόβου αποτελεί «αγκάθι» στις σχέσεις Βελιγραδίου - 'Αγκυρας.

Η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος και τα τελευταία δύο χρόνια εξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις του, γεγονός που προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στο Βελιγράδι.

Συνάντηση με τον επιχειρηματικό κόσμο

Στη συνέχεια, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα συμμετάσχει σε επιχειρηματικό φόρουμ, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό μαζί με τον Σερβο ομόλογό του.

Ο Τούρκος πρόεδρος θα συναντηθεί με Τούρκους επενδυτές στη Σερβία καθώς και με Σέρβους επιχειρηματίες.

Στην Σερβία δραστηριοποιούνται εκατοντάδες τουρκικές επιχειρήσεις στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των κατασκευών, των τραπεζών και του τουρισμού.

Ο στόχος που θέτει η τουρκική πλευρά για τον ετήσιο όγκο εμπορικών συναλλαγών είναι τα 5 δισ. δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

