Οι 800 επιβάτες ενός τρένου Eurostar με προορισμό το Λονδίνο, που είχαν καθηλωθεί από το πρωί της Κυριακής στο Πα-ντε-Καλαί εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, συνέχισαν το ταξίδι τους έπειτα από εννέα ώρες.

Το τρένο που προερχόταν από τις Βρυξέλλες, «συνάντησε προβλήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας» περί τις 10.00 το πρωί ανάμεσα στην Λιλ και το Καλαί, εξήγησε εκπρόσωπος της Eurostar, και ακινητοποιήθηκε.

Η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί και στο εσωτερικό του συρμού με αποτέλεσμα οι τουαλέτες και ο κλιματισμός να είναι εκτός λειτουργίας. «Ολες οι πόρτες ήταν ανοικτές για να κυκλοφορεί ο αέρας και διανεμήθηκε νερό», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος.

Η εταιρεία επέλεξε την λύση της μεταφοράς των επιβατών σε άλλο τρένο, η οποία αποδείχθηκε πολύπλοκη και χρονοβόρα.

Στα κοινωνικά δίκτυα, οι επιβάτες που μπόρεσαν τελικά να βγουν από το τρένο κατά την διάρκεια της πολύωρης αναμονής παραπονέθηκαν για να έλλειψη επικοινωνίας εκ μέρους της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

