Ο Πάπας Λέων γευμάτισε με 1.300 φτωχούς

Η Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Με την αφορμή αυτή ο Πάπας Λέων γευμάτισε με άστεγους, φτωχούς και τρανσέξουαλ.



Ο Πάπας Λέων ο ΙΔ’γευμάτισε σήμερα στο Βατικανόμε 1.300 φτωχούς, άστεγους, μετανάστες, ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δύσκολη φάση της ζωής τους. Είναι μια πρόσφατη παράδοση που καθιέρωσε ο προκάτοχός του, ο Πάπας Φραγκίσκος και την οποία ο Αμερικανός ποντίφικας θέλησε να συνεχίσει. O Πάπας Λέων είχε οργανώσει ήδη μια παρόμοια πρωτοβουλία το καλοκαίρι, στο χωριό του Καστέλ Γκαντόλφο, όπου βρίσκεται η θερινή του κατοικία.

Στην μεγάλη αίθουσα Παύλος ο Στ΄, όπου συνήθως γίνονται δεκτοί χιλιάδες προσκυνητές, ο Λέων γευμάτισε, μεταξύ των άλλων και με μια ομάδα 50 τρανσέξουαλ, η οποία στηρίζεται οικονομικά από εθελοντικές οργανώσεις της Καθολικής Εκκλησίας.Ισότιμοι υπό από το βλέμμα του ΙησούΟι κληρικοί που βρίσκονται στο πλευρό της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας θεωρούν την κίνηση αυτή μεγάλης σημασίας, διότι δείχνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι ανοικτή σε όλους, ότι δεν θέλει να αποκλείσει κανέναν. Και ότι όλοι αναγνωρίζονται ως ισότιμοι υπό από το βλέμμα του Ιησού.Εκτός από τη μεγάλη αυτή πρωτοβουλία στο Βατικανό, μικρότερα γεύματα αλληλεγγύης οργανώνονται σήμερα σε πολλές καθολικές ενορίες στην Ιταλία και το εξωτερικό. Με διανομή, επίσης, τροφίμων και φαρμάκων σε ειδικούς σάκους.Σαφές όχι στο γάμο μεταξύ πολιτών του ίδιου φύλουΟ νέος ποντίφικας από τη μία κατέστησε σαφές ότι δεν εννοεί να αναγνωρίσει το γάμο μεταξύ πολιτών του ίδιου φύλου. Από την άλλη όμως δείχνει με έμπρακτο τρόπο ότι όλοι οι πιστοί μπορούν να λάβουν μέρος στη ζωή της Εκκλησίας και ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει την αξιοπρέπεια και την υπόστασή τους. Σε αυτή ακριβώς την λογική πριν δυο μήνες αφιερώθηκε μια ειδική ημέρα του Αγίου Έτους των Καθολικών -το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη- σε πάνω από χίλιους ΛΟΑΤΚΙ+ πολίτες. Πέρασαν κάτω από την Αγία Πύλη στην βασιλική του Αγίου Πέτρου και στην συνέχεια τελέσθηκε λειτουργία στον ναό.Πριν λίγες ημέρες, παράλληλα, ο Πάπας έκανε δεκτή μια μικρή ομάδα πιστών από το Λος Άντζελες. Στα μέλη της και ένα ζευγάρι ανδρών που συζεί και πρόσφατα θέλησε να παντρευτεί, ο Άλεξ και ο Μπράιαν. Μετά από σύντομη συνομιλία με τον ποντίφικα σε πολύ εγκάρδιο κλίμα, οι δυο Αμερικανοί δήλωσαν στους δημοσιογράφους: «νιώσαμε αποδοχή. Θα είναι ένας Πάπας ανοικτός σε όλους, διότι αποδέχεται τους ανθρώπους και είναι σαφές ότι ενδιαφέρεται ειλικρινά για την ζωή και την σχέση τους».

