Ισραήλ: Νεκρός Παλαιστίνιος που φέρεται να εκτόξευε εκρηκτικό στη Δ. Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε έναν Παλαιστίνιο ο οποίος, όπως είπε, εκτόξευε εκρηκτικό μηχανισμό προς τους στρατιώτες του στη διάρκεια επιδρομής που πραγματοποιούσαν κοντά στη Ναμπλούς. στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η Παλαιστινιακή Αρχή ανέφερε ότι ένας 19χρονος υπέκυψε στα τραύματά του από ισραηλινά πυρά.

«Στη διάρκεια επιχείρησης (...) στην περιοχή της Ναμπλούς, ένας τρομοκράτης εκτόξευσε εκρηκτικό μηχανισμό προς την κατεύθυνση των δυνάμεων. Οι δυνάμεις απάντησαν με πυρά και εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», αναφέρει ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε από την πλευρά του πως στη διάρκεια της νύχτας, «ο Χάσαν Αχμέντ Τζαμίλ Μούσα (19 ετών) σκοτώθηκε από πυρά των κατοχικών δυνάμεων στον καταυλισμό Αλ Άσκαρ» που βρίσκεται ανατολικά της Ναμπλούς.

Ο νεαρός άνδρας επλήγη «από τις σφαίρες των κατοχικών δυνάμεων κατά την εισβολή στον καταυλισμό περί τα μεσάνυχτα χθες», δήλωσε ο Ματζέντ Αμπού Κισκ, ο πρόεδρος της επιτροπής υπηρεσιών αυτού του προσφυγικού καταυλισμού.

«Συνελήφθη από τις κατοχικές δυνάμεις και, όταν παραδόθηκε στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασθενοφόρων, είχε ήδη πεθάνει», πρόσθεσε.

Τα βίαια επεισόδια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στη Δυτική Όχθη αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα που πυροδοτήθηκε από την πολυαίμακτη επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο νότιο Ισραήλ. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου με την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στη Γάζα από τις 10 Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 1.006 Παλαιστίνιοι, μαχητές και άμαχοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, άμαχοι και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια επιδρομών του ισραηλινού στρατού.

