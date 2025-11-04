Ο Πάπας Λέων κάλεσε την Τρίτη σε «βαθιά ενδοσκόπηση» σχετικά με τον τρόπο που μεταχειρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες τους μετανάστες υπό τη διοίκηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή και η πνευματική διάσταση των ανθρώπων που κρατούνται σε κέντρα κράτησης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην κατοικία του στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη, ο Ποντίφικας ρωτήθηκε για τους μετανάστες που κρατούνται σε ομοσπονδιακό κέντρο στο Μπρόντβιου, κοντά στο Σικάγο, και στους οποίους έχει απαγορευτεί η συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία, ένα βασικό θρησκευτικό καθήκον για τους Καθολικούς.

Ο Λέων, ο οποίος κατάγεται από το Σικάγο, επικαλέστηκε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 25:

«Ο Ιησούς λέει ξεκάθαρα ότι στο τέλος του κόσμου θα μας ρωτήσει πώς δεχθήκαμε τον ξένο — τον καλωσορίσαμε ή όχι; Νομίζω ότι χρειάζεται βαθιά ενδοσκόπηση για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

«Πολλοί άνθρωποι που ζούσαν για χρόνια ειρηνικά, χωρίς να προκαλούν προβλήματα, έχουν πληγεί βαθιά από ό,τι συμβαίνει τώρα», πρόσθεσε.

Ο Λέων, ο πρώτος Πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ήδη καταδικάσει την ομοσπονδιακή πολιτική σκληρής γραμμής απέναντι στους μετανάστες, η οποία έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλές πόλεις της χώρας.

Αναφερόμενος στους κρατουμένους του Μπρόντβιου, υπογράμμισε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πνευματικά τους δικαιώματα.

«Καλώ τις αρχές να επιτρέψουν στους ποιμαντικούς λειτουργούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων», είπε.

«Πολλοί από αυτούς έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους για μεγάλο διάστημα· κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει, όμως οι πνευματικές τους ανάγκες δεν πρέπει να παραμελούνται».

Αντιπροσωπεία κληρικών, στην οποία συμμετείχε και καθολικός επίσκοπος, προσπάθησε να μεταφέρει τη Θεία Κοινωνία στους κρατούμενους την 1η Νοεμβρίου, εορτή των Αγίων Πάντων, αλλά δεν τους επετράπη η είσοδος στο κέντρο κράτησης.

Οι κρατούμενοι αποτελούν μέρος της σκληρής πολιτικής γραμμής του Τραμπ στο Σικάγο, όπου το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αναφέρει ότι έχουν κρατηθεί πάνω από 3.000 άτομα.

Εκλεγμένος τον Μάιο στη θέση του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου, ο Λέων έχει υιοθετήσει έναν πιο συγκρατημένο τόνο από τον προκάτοχό του, ωστόσο έχει αρχίσει να επικρίνει πιο ανοιχτά την κυβέρνηση Τραμπ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από συντηρητικούς Καθολικούς.

Στο πρώτο του σημαντικό έγγραφο, που εκδόθηκε στις 9 Οκτωβρίου, απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τους μετανάστες, επικαλούμενος μία από τις αυστηρότερες επικρίσεις του Φραγκίσκου προς τον Τραμπ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων την Τρίτη, ο Πάπας Λέων εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του με την αποστολή αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

«Ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων είναι να υπερασπίζονται την ειρήνη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κίνηση του Τραμπ «αυξάνει την ένταση».

«Με τη βία δεν θα νικήσουμε. Το σωστό είναι να αναζητούμε τον διάλογο και έναν ορθό τρόπο επίλυσης των προβλημάτων που υπάρχουν σε μια χώρα».

