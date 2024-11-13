Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Τελ Αβίβ

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε "βαλλιστικούς πυραύλους" εναντίον του αρχηγείου του ισραηλινού στρατού στο Τελ Αβίβ, στη δεύτερη επίθεση μέσα στη μέρα κατά των εγκαταστάσεων αυτών όπου στεγάζεται το υπουργείο Άμυνας, στο κεντρικό Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση, το φιλοϊρανικό κίνημα δήλωσε ότι στοχοθέτησε "τη βάση της Χακίρια (το κτίριο του υπουργείου Άμυνας και η έδρα του ισραηλινού γενικού επιτελείου) στην πόλη του Τελ Αβίβ με βαλλιστικούς πυραύλους τύπου 'Qader 2'".

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι στόχευσε το ίδιο μέρος με "μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά".

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε "πυραύλους" εναντίον ισραηλινής στρατιωτικής εγκατάστασης κοντά στο Τελ Αβίβ, στην τέταρτη πυραυλική επίθεση κατά της μεγάλης αυτής πόλης και των προαστίων της στο κεντρικό Ισραήλ.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι εκτόξευσε "πυραύλους" εναντίον εγκατάστασης που στοχοθέτησε "για πρώτη φορά" και την οποία προσδιορίζει ότι ανήκει στην "εταιρία βιομηχανιών στρατιωτικού εξοπλισμού IWI", στα "προάστια του Τελ Αβίβ".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

