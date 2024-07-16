Τις σπαραχτικές τελευταίες στιγμές της Σάνεν Ντόχερτι πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών νικημένη από τον καρκίνο αποκάλυψε ο γιατρός της.

Σε συνέντευξή του στο People, ο ογκολόγος της δρ. Λόρενς Ντ. Πίρο, αποκάλυψε ότι λίγο πριν φύγει από τη ζωή η Σάνεν Ντόχερτι ήταν «λυπημένη» αλλά «όμορφη» περιτριγυρισμένη από τους φίλους της.

«Τις τελευταίες ώρες, βρισκόταν σε ένα μέρος όπου ήταν πολύ άνετα, κοιμόταν και βρισκόταν σε μεταβατικό στάδιο, και ήταν περιτριγυρισμένη από μερικούς από τους πολύ στενούς της φίλους», είπε στο ρεπορτάζ της New York Pots ο γιατρός της.

«Το δωμάτιο περιβαλλόταν από μια επιλεγμένη ομάδα φίλων που της έδιναν πολλή φροντίδα και υποστήριξη. Ήταν θλιβερό και λυπηρό, αλλά παράλληλα όμορφο και τρυφερό». Το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτό ήταν ότι δεν ήταν έτοιμη να φύγει επειδή αγαπούσε τη ζωή», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τον αγώνα της αείμνηστης ηθοποιού ενάντια στην ασθένεια, ο Δρ. Πίρο είπε ότι «συνεχίσαμε μέχρι που δεν μπορούσαμε να πάμε άλλο».

«Η τελευταία συνομιλία που είχαμε, ήταν όταν έπρεπε να συνειδητοποιήσει ότι τα πράγματα είχαν πάρει μια αρκετά σημαντική τροπή», επισήμανε.

«Η συζήτηση αφορούσε την αγάπη, την υποστήριξη, τη φροντίδα και την προσπάθεια να τα καταφέρουμε. Ήθελε να συνεχίσει τη θεραπεία και να παλεύει, παρόλο που η φυσική της κατάσταση είχε πάρει μια μικρή κάμψη. Και έτσι κάναμε. Ήταν μια απίστευτη μαχήτρια σε ό,τι έκανε», τόνισε.

Και ενώ η ηθοποιός είχε μόνο «περιορισμένες επιλογές» δεν ήταν διατεθειμένη να τα παρατήσει. «Αυτό δεν ήταν καν θέμα προς συζήτηση, γιατί δεν ζούσε έτσι η Σάνεν. Ήταν μια απίστευτη πολεμίστρια σε ό,τι έκανε», είπε ο Δρ. Πίρο.

Η Ντόχερτι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2015, υποβλήθηκε σε μαστεκτομή, χημειοθεραπεία και ακτινοβολία. Το 2017 ήταν σε ύφεση η ασθένειά της αλλά τον Φεβρουάριο του 2020 ανακοίνωσε ότι είχε καρκίνο του μαστού 4ου σταδίου.

Η Ντόχερτι άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο, 13 Ιουλίου.

«Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Shannen Doherty», είπε η Sloane σε δήλωση στην εκπομπή.

