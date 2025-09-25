Ο Νίγηρας θέλει να κατασκευάσει δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες ισχύος 2.000 μεγαβάτ σε συνεργασία με την κρατική ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom, δήλωσε την Πέμπτη στη Μόσχα ο υπουργός Μεταλλείων Ουσμάν Αμπάρτσι.

Ο Αμπάρτσι είπε επίσης ότι ο Νίγηρας προτείνει συνεργασία με τη Ρωσία στην ανάπτυξη κοιτασμάτων ουρανίου στη δυτική αφρικανική χώρα.

Ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσέφ, χαρακτήρισε τις προτάσεις «εξαιρετικά ενδιαφέρουσες».

Ο Νίγηρας είναι πλούσιος σε ουράνιο και υπήρξε μεγάλος παραγωγός σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια επιδιώκει να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στους φυσικούς του πόρους, ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα του 2023 που όξυνε τις σχέσεις με τη Γαλλία.

Οι γαλλικές εταιρείες (ιδίως η Orano) είχαν κυρίαρχο ρόλο στην εξόρυξη ουρανίου, αλλά εδώ και δύο χρόνια αντιμετωπίζουν αντίσταση.

Πηγή: skai.gr

