Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Τραμπ έγραψε ότι ελπίζει πως πέντε χώρες - Κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ηνωμένο Βασίλειο - θα στείλουν πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, ώστε να μην μπορεί πλέον να αποτελεί απειλή από το Ιράν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν νικήσει και έχουν αποδεκατίσει ολοκληρωτικά το Ιράν, τόσο στρατιωτικά, όσο και οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, αλλά οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω του Πορθμού του Ορμούζ πρέπει να φροντίσουν για αυτό το πέρασμα και εμείς θα βοηθήσουμε πολύ» έγραψε ο Τραμπ.

Το BBC καταγράφει τις πρώτες αντιδράσεις των χωρών στο αίτημα που διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος:

Ηνωμένο Βασίλειο

«Όπως έχουμε πει προηγουμένως, συζητάμε αυτή τη στιγμή με τους συμμάχους και τους εταίρους μας μια σειρά από επιλογές για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή» δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κίνα

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε στο CNN ότι η Κίνα ζητά άμεση παύση των εχθροπραξιών. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε αν το Πεκίνο θα αποδεχθεί το αίτημα του Τραμπ, αλλά τόνισε ότι όλες οι πλευρές έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν μια σταθερή και απρόσκοπτη ενεργειακή τροφοδοσία, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα συνεχίσει να ενισχύει την επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ιαπωνία

Το Τόκιο, που θεωρεί τις ΗΠΑ τον στενότερο σύμμαχό του, δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα στο κάλεσμα του Τραμπ. Ωστόσο, αξιωματούχοι δήλωσαν στο ιαπωνικό μέσο NHK ότι το θέμα ενδέχεται να τεθεί στην επικείμενη επίσκεψη της πρωθυπουργού Τακαΐτσι στις ΗΠΑ, η οποία ξεκινά την Τετάρτη. Αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο μέσο ότι η Ιαπωνία δεν θα στείλει άμεσα ναυτικά πλοία μόνο και μόνο επειδή το ζήτησε ο Τραμπ. «Η Ιαπωνία αποφασίζει τη δική της αντίδραση και η ανεξάρτητη κρίση είναι θεμελιώδης», είπε.

Γαλλία

Η γαλλική κυβέρνηση επίσης δεν εξέδωσε άμεση επίσημη απάντηση. Ωστόσο, το Σάββατο, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Τραμπ, ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου Εξωτερικών στο X διέψευσε αναφορές ότι η χώρα στέλνει πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ. «Όχι, το (γαλλικό) αεροπλανοφόρο και η συνοδευτική του δύναμη παραμένουν στην ανατολική Μεσόγειο. Η στάση δεν έχει αλλάξει: είναι αμυντική», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Νότια Κορέα

Δεν υπάρχει ακόμη άμεση αντίδραση από τη Σεούλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.