Γαλλία: Νέος πρωθυπουργός, παλιές προκλήσεις

Με ταχείες διαδικασίες ανακοινώθηκε το όνομα του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας. Θα είναι ο νυν υπ. Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού, ο οποίος τώρα θα πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση.Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού δεν θέλησε να χάσει χρόνο. Όπως αναμενόταν, ο Μπαϊρού δεν κατάφερε να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση το βράδυ της Δευτέρας. 364 βουλευτές ψήφισαν εναντίον της κυβέρνησής του, ενώ μόλις 194 την υπερψήφισαν.



Καθώς οι περισσότεροι από την «παλιά φρουρά» έχουν ήδη δοκιμαστεί, ο Γάλλος πρόεδρος αποφάσισε να στραφεί σε έναν νεότερο υποψήφιο, τον 39χρονο υπουργό Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνού.

Θα είναι ο έβδομος (!) πρωθυπουργός της Γαλλίας από το 2017, όταν ανέλαβε καθήκοντα ο ίδιος ο Μακρόν. Το γαλλικό πρακτορείο AFP σημειώνει ωστόσο ότι είχε θεωρηθεί φαβορί και την τελευταία φορά, μετά την αποχώρηση του Μισέλ Μπαρνιέ από την πρωθυπουργία, για να προτιμηθεί ωστόσο την τελευταία στιγμή ο Μπαϊρού.Ανησυχία για σοβαρά επεισόδιαΑπό την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ραταγιό προειδοποιεί για σοβαρό κίνδυνο ταραχών στη Γαλλία, καθώς για αύριο, Τετάρτη, εξαγγέλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζικές διαδηλώσεις.Είναι η Ημέρα Διαμαρτυρίας #bloquonstout («Μπλοκάρουμε τα πάντα»), για την οποία συνδικάτα και πρωτοβουλίες πολιτών προετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις περικοπές δισεκατομμυρίων που, όπως όλα δείχνουν, θα επιχειρήσει να «περάσει» από την Εθνοσυνέλευση ο επόμενος πρωθυπουργός.Τα μεγαλύτερα συνδικάτα έχουν εξαγγείλει πάντως δικές τους κινητοποιήσεις και γενική απεργία για τις 18 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται να παραλύσει ο δημόσιος τομέας στη Γαλλία.Συγκρίσεις με την Ελλάδα;Μέχρι σήμερα οι Γερμανοί πολιτικοί απέφευγαν να σχολιάσουν τις εξελίξεις στη γειτονική Γαλλία. Φαίνεται όμως ότι η νέα κυβερνητική κρίση αλλάζει τα δεδομένα. «Η Γαλλία δεν είναι σε θέση να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στην κοινωνική πολιτική, είναι δραματική η οικονομική κατάσταση της χώρας» επισημαίνει ο Άρμιν Λάσετ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην Ομοσπονδιακή Βουλή και πρώην πρόεδρος του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU).Μιλώντας στη Γερμανική Ραδιοφωνία (DLF) δεν παραλείπει και μία αναφορά στην Ελλάδα. «Ασφαλώς η Γαλλία δεν είναι απαραίτητα το ίδιο, όπως η Ελλάδα. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να μην πληγεί η Ευρωζώνη, ωστόσο αυτός ο κίνδυνος υπάρχει» λέει χαρακτηριστικά.Με δεδομένες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, οι εξελίξεις στη Γαλλία αποτελούν πρόβλημα για όλη την Ευρώπη» προειδοποιεί από την πλευρά του ο Άντον Χοφράιτερ, στέλεχος των Γερμανών Πρασίνων και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο γερμανικό Κοινοβούλιο.Πηγές: AFP, dpa, Reuters, ARD

