Η Ιταλία εξέφρασε την Τρίτη την αλληλεγγύη της στο Κατάρ μετά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Ντόχα και ζήτησε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

«Εκ μέρους μου και εκ μέρους της ιταλικής κυβέρνησης, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και στο Κατάρ, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξη της Ιταλίας σε όλες τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στο X, προσθέτοντας ότι «η Ιταλία παραμένει αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφή κλιμάκωσης που θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την κρίση στη Μέση Ανατολή».

Esprimo a nome mio personale e del Governo italiano sincera vicinanza all’Emiro Tamim bin Hamad Al Thani e al Qatar, ribadendo il sostegno italiano a tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza.



L’Italia rimane contraria a ogni forma di escalation che possa comportare un… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 9, 2025

«Οι επιθέσεις έχουν βλάψει την κυριαρχία μιας φίλης χώρας που εργάζεται εδώ και μήνες για να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και να βοηθήσει το ίδιο το Ισραήλ να ανακτήσει τους ομήρους που βρίσκονται ακόμη στα χέρια τρομοκρατών της Χαμάς», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Η κατάπαυση του πυρός, οι διαπραγματεύσεις και μια οριστική εκεχειρία είναι απαραίτητα βήματα για να αποφευχθεί μια νέα κρίση που θα ήταν ακόμη πιο καταστροφική και επικίνδυνη για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

