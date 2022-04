Ένα μικρό μπέρδεμα συνέβη σε ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν με τον πλανητάρχη να ολοκληρώνει τον λόγο του και να στρέφεται προς χειραψία στο κενό.

Ο Μπάιντεν είχε μόλις ολοκληρώσει την ομιλία του σχεδόν 40 λεπτών στο Γεωπονικό και Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Γκρίνσμπορο, όταν έστριψε προς τα δεξιά της σκηνής, με το χέρι του τεντωμένο σε στάση χειραψίας προς το... πουθενά.

Το στιγμιότυπο με τον Αμερικανό πρόεδρο να στρέφει το χέρι του, προβαίνοντας μηχανικά στην κίνηση να χαιρετήσει, σαν να νιώθει πώς βρίσκεται κάποιος δίπλα του, ή σαν να δείχνει προς μια κατεύθυνει, μένοντας με το χέρι στον αέρα, κάνει το γύρο του διαδικτύου.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo