Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια ύψους $2,5 δισ. στην Ουκρανία

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε τη Δευτέρα πρόσθετη βοήθεια ύψους 2,5 δισ. δολαρίων για την ασφάλεια της Ουκρανίας, καθώς χρησιμοποιεί τις τελευταίες εβδομάδες της θητείας του για να αυξήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο πριν αναλάβει την εξουσία ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπό την καθοδήγησή μου, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται αδιάκοπα για την ενίσχυση της Ουκρανίας σε αυτόν τον πόλεμο κατά το υπόλοιπο της θητείας μου», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δήλωσή του σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η ανακοίνωση του Μπάιντεν περιλαμβάνει 1,25 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια που αντλείται από τα αποθέματα των ΗΠΑ και ένα πακέτο ύψους 1,22 δισ. δολαρίων για την Πρωτοβουλία Βοήθειας για την Ασφάλεια στην Ουκρανία (USAI), το τελευταίο πακέτο USAI της θητείας του Μπάιντεν.

Στο πλαίσιο του USAI, ο στρατιωτικός εξοπλισμός προμηθεύεται από την αμυντική βιομηχανία ή τους εταίρους, αντί να προέρχεται από τα αμερικανικά αποθέματα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες ή χρόνια για να φτάσει στο πεδίο της μάχης.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησιάζει τα τρία χρόνια και πρόσφατα οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν στρατεύματα της Βόρειας Κορέας για να ενισχύσουν τη θέση τους στο πεδίο της μάχης.

Οι βορειοκορεατικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μαζικές απώλειες στην πρώτη γραμμή του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, με 1.000 στρατιώτες τους να σκοτώνονται ή να τραυματίζονται μόνο την τελευταία εβδομάδα στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι την Παρασκευή.

Σε δήλωσή του, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι η νέα βοήθεια θα παράσχει στην Ουκρανία «μια άμεση ροή δυνατοτήτων που συνεχίζει να χρησιμοποιεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα στο πεδίο της μάχης και μακροπρόθεσμες προμήθειες αεράμυνας, πυροβολικού και άλλων κρίσιμων οπλικών συστημάτων».

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η Ουάσινγκτον έχει δεσμεύσει 175 δισ. δολάρια σε συνολική βοήθεια για την Ουκρανία, αλλά είναι αβέβαιο αν η βοήθεια θα συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό υπό τον Τραμπ, ο οποίος αντικαθιστά τον Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να δώσει γρήγορα τέλος στον πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές, ο Τραμπ επέκρινε το επίπεδο της αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση, προτείνοντας ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του οικονομικού βάρους.

Ορισμένοι από τους συναδέλφους του Ρεπουμπλικανούς - οι οποίοι θα ελέγχουν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία από τον επόμενο μήνα - έχουν επίσης αντιταχθεί στην αποστολή περισσότερης βοήθειας στο Κίεβο.

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι το υπουργείο Άμυνας βρίσκεται στη διαδικασία παράδοσης εκατοντάδων χιλιάδων βλημάτων πυροβολικού, χιλιάδων πυραύλων και εκατοντάδων τεθωρακισμένων οχημάτων «που θα ενισχύσουν την Ουκρανία».

