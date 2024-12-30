Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στις γερμανικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Φεβρουαρίου, δήλωσε ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος τη Δευτέρα αφότου ο ιδιοκτήτης της Tesla σε άρθρο του στη Welt am Sonntag δηλώνει υπέρ της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

«Είναι πράγματι η περίπτωση που ο Ίλον Μασκ προσπαθεί να επηρεάσει τις ομοσπονδιακές εκλογές», με X αναρτήσεις και ένα άρθρο γνώμης που έγραψε υποστηρίζοντας τη δεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) το Σαββατοκύριακο, είπε.

Ο Μασκ ήταν ελεύθερος να εκφράσει τη γνώμη του, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Εξάλλου, η ελευθερία της γνώμης καλύπτει και τη μεγαλύτερη ανοησία» κατέληξε.

Ο Ιλον Μασκ θεωρεί ότι έχει δικαίωμα η άποψή του να είναι βαρύνουσα για τα γερμανικά πολιτικά πράγματα λόγω των «σημαντικών επενδύσεων» που έχει κάνει στη Γερμανία. Στο άρθρο του αναπτύσσει το post το οποίο ανήρτησε την περασμένη εβδομάδα στο Χ υποστηρίζοντας ότι «μόνο η AfD μπορεί να σώσει την Γερμανία».

«Ο ισχυρισμός ότι η AfD είναι εξτρεμιστική δύναμη της άκρας δεξιάς είναι ξεκάθαρα εσφαλμένη, δεδομένου ότι η Αλις Βάιντελ, η ηγέτις του κόμματος, έχει ομόφυλη συμβία από την Σρι Λάνκα! Αυτό εσάς σας θυμίζει Χίτλερ; Ελάτε τώρα!», γράφει ο Μασκ.

