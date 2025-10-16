Ο μοναδικός χριστιανός κληρικός στη Γάζα μιλάει στον ΣΚΑΪ

Το δράμα των ανθρώπων στη Γάζα, που μετά από τον αιματηρό διετή πόλεμο επιστρέφουν στα ερείπια περιγράφει μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο μοναδικός χριστιανός ιερέας που έχει απομείνει στην περιοχή.

Ο γέροντας Αλέξιος, ο μοναδικός χριστιανός κληρικός που έχει απομείνει σε ολόκληρη τη Γάζα, βιώνει με προσωπικό πόνο τα βάσανα του πολέμου και της προσφυγιάς που περνά όλο του το ποίμνιο, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Είναι εξάλλου και ο ίδιος εγκλωβισμένος εδώ και δύο χρόνια στην εμπόλεμη ζώνη.

Θρησκευτικό Κέντρο για τους ελληνορθόδοξους της Γάζας είναι το μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου, που χτίστηκε το 1150 γύρω από μία εκκλησία του 5ου αιώνα. Είναι η τρίτη παλαιότερη λειτουργούσα εκκλησία του χριστιανισμού στον κόσμο.

Από την αρχή του πολέμου, ο ηγούμενος Αλέξιος φιλοξενεί στο μοναστήρι του περίπου 400 αραβορθόδοξους, κυρίως οικογένειες με γέροντες και μικρά παιδιά που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τη Γάζα όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί.

Επί 2 χρόνια διανυκτερεύουν στους χώρους του, ενώ με τεράστιες προσπάθειες εξασφαλίζουν τα τρόφιμα τους.

Στις 19 Οκτωβρίου του 2023 ένα από τα κτίρια του μοναστηριού βομβαρδίστηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Ο φόρος αίματος ήταν βαρύς.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει κάνει πολλές φορές έκκληση στον Ισραηλινό στρατό να προστατέψει τη Μονή, που είναι και ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων.

