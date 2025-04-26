Ο Μαχμούντ Αμπάς όρισε πιθανό διάδοχό του

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ονόμασε σήμερα τον έμπιστο συνεργάτη του Χουσέιν αλ Σέιχ αναπληρωτή και πιθανό διάδοχό του, όπως ανακοίνωσε η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), ένα βήμα που θεωρείται ευρέως πως ήταν απαραίτητο προκειμένου να αμβλύνει τις διεθνείς ανησυχίες για την παλαιστινιακή ηγεσία.

Ο 89χρονος Αμπάς ηγείται της ΟΑΠ και της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) μετά τον θάνατο του βετεράνου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ το 2004 αλλά αντιστεκόταν επί χρόνια σε εσωτερικές αλλαγές περιλαμβανομένου του ορισμού ενός διαδόχου.

Ο Σέιχ, που γεννήθηκε το 1960, είναι βετεράνος της Φάταχ, της κυριότερης παράταξης της ΟΑΠ, η οποία ιδρύθηκε από τον Αραφάτ και της οποίας ηγείται τώρα ο Αμπάς. Θεωρείται ευρέως ρεαλιστής με πολύ στενές σχέσεις με το Ισραήλ.

Ονομάστηκε αντιπρόεδρος της ΟΑΠ μετά την έγκριση του διορισμού του από τον Αμπάς, από την εκτελεστική επιτροπή της οργάνωσης, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ΟΑΠ.

Η μεταρρύθμιση της ΠΑ, η οποία ασκεί περιορισμένη αυτονομία στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, είναι προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις μοναρχίες του Κόλπου με την ελπίδα ότι μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Η πίεση για αλλαγή εντάθηκε αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, όπου η κύρια αντίπαλος της ΟΑΠ, η Χαμάς, πολεμά το Ισραήλ για περισσότερους από 18 μήνες.

Οι ΗΠΑ προωθούν την ιδέα μιας μεταρρυθμισμένης ΠΑ που θα κυβερνά τη Γάζα μετά τον πόλεμο. Οι μοναρχίες του Κόλπου, που θεωρούνται η πιο πιθανή πηγή χρηματοδότησης της ανοικοδόμησης της Γάζας μετά τον πόλεμο, θέλουν επίσης μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην ΠΑ.

Έκκληση στη Χαμάς να αφοπλιστεί

Διακηρυγμένος στόχος του Ισραήλ στη Γάζα είναι η καταστροφή της Χαμάς, όμως έχει επίσης αποκλείσει το ενδεχόμενο να δώσει στην ΠΑ οποιοδήποτε ρόλο στην κυβέρνηση εκεί. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει πως αντιτίθεται στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Η Χαμάς, που ακολουθεί μια μαχητική ισλαμιστική ιδεολογία, ελέγχει τη Γάζα από το 2007 όταν νίκησε την ΠΑ σε έναν σύντομο εμφύλιο πόλεμο μετά τη νίκη της στις εκλογές την προηγούμενη χρονιά. Διαθέτει επίσης μεγάλη παρουσία στη Δυτική Όχθη.

Σε συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου της ΟΑΠ την Τετάρτη και την Πέμπτη, που ενέκρινε τη θέση του αντιπροέδρου χωρίς να ορίζει κάποιον για τον θώκο, ο Αμπάς έκανε την πιο σαφή μέχρι σήμερα έκκληση στη Χαμάς να αφοπλιστεί εντελώς και να παραδώσει τα όπλα της --και την ευθύνη για τη διακυβέρνηση στη Γάζα-- στην ΠΑ.

Η εκτεταμένη διαφθορά, η έλλειψη προόδου προς ένα ανεξάρτητο κράτος και οι αυξανόμενες ισραηλινές έφοδοι στη Δυτική Όχθη υπονόμευσαν τη δημοφιλία της ΠΑ μεταξύ των Παλαιστινίων.

Η ΠΑ ελέγχεται από τη Φάταχ αφότου σχηματίστηκε στις Συμφωνίες του Όσλο με το Ισραήλ το 1993 και διεξήγαγε για τελευταία φορά βουλευτικές εκλογές το 2005.

Ο Σέιχ, που φυλακίστηκε από το Ισραήλ για τις δραστηριότητές του εναντίον της κατοχής την περίοδο 1978-89, εργάστηκε ως ο κύριος σύνδεσμος της ΠΑ με την ισραηλινή κυβέρνηση υπό τον Αμπάς.

Το 2022 ορίστηκε γενικός γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΑΠ. Είναι επίσης επικεφαλής του τμήματος διαπραγματεύσεων της οργάνωσης, ένα ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο που δείχνει την εγγύτητά του με τον Αμπάς.

Ο τελευταίος τον διόρισε επίσης πρόσφατα επικεφαλής μιας επιτροπής για τις παλαιστινιακές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

