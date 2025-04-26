Λογαριασμός
Φον ντερ Λάιεν σε Ζελένσκι: Η ΕΕ υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου

Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης και μόνιμης ειρήνης, έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε σήμερα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την υποστήριξη της Ευρώπης στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων σε συνάντηση που είχαν στη Ρώμη στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου.

«Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης και μόνιμης ειρήνης», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στην πλατφόρμα X μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο, μερικές ώρες έπειτα από εκείνην του Β. Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

