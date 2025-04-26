Φον ντερ Λάιεν σε Ζελένσκι: Η ΕΕ υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε σήμερα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την υποστήριξη της Ευρώπης στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων σε συνάντηση που είχαν στη Ρώμη στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου.

«Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας δίκαιης και μόνιμης ειρήνης», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στην πλατφόρμα X μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο, μερικές ώρες έπειτα από εκείνην του Β. Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Dear @ZelenskyyUa, Europe will always stand by Ukraine in the pursuit of peace.⁰

You can count on our support at the negotiating table to achieve a just and lasting peace.

⁰Today, we also discussed the steps Ukraine is taking to earn its place in our family of nations. pic.twitter.com/T8jXnEMbqu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2025

Πηγή: skai.gr

