Ο πρώην Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ματ Γκετς δήλωσε ότι δεν θα επιστρέψει στο Κογκρέσο τον επόμενο χρόνο, σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα, μία ημέρα αφού απέσυρε την υποψηφιότητά του για υπουργός Δικαιοσύνης, εν μέσω κατηγοριών για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά και χρήση ναρκωτικών.

«Θα παραμείνω στον αγώνα αλλά από άλλη θέση. Δεν σκοπεύω να συμμετάσχω στο 119ο Κογκρέσο» είπε ο Γκετς σε συνέντευξη που παραχώρησε στον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο βουλευτής, τον οποίο ο εκλεγμένος πρόεδρος σκόπευε να διορίσει υπουργό Δικαιοσύνης, έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική σχέση με μια ανήλικη 17 ετών και για χρήση ναρκωτικών, αλλά ο ίδιος αρνείται ότι διέπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο. Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τον πρότεινε για υπουργό Δικαιοσύνης, ο Γκετς παραιτήθηκε από βουλευτής και είπε ότι δεν θα καταλάβει την έδρα που κέρδισε στις εκλογές.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Αντιπροσώπων ερευνούσε τις κατηγορίες περί ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς αλλά δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία για το αν θα δημοσιοποιήσει τα ευρήματά της.

Μετά την απόσυρση του Γκετς, ο Τραμπ επέλεξε την Παμ Μπόντι, πρώην Γενική Εισαγγελέα της Φλόριντας και στενή σύμμαχό του, για υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Γκετς επαίνεσε αυτήν την επιλογή και επέμεινε ότι ο ίδιος είναι το θύμα μιας εκστρατείας «λάσπης» στην Ουάσινγκτον. «Θα αγωνιστώ για τον πρόεδρο Τραμπ. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει, όπως πάντα. Όμως πιστεύω ότι οκτώ χρόνια (σ.σ. τόσο διάστημα ήταν βουλευτής) αρκούν για το Κογκρέσο των ΗΠΑ», είπε στη συνέντευξή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

