Ένα άγριο έγκλημα σημειώθηκε στην Ιταλία. Η σορός μιας 30χρονης, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στις 15 Μαΐου, στην Τοσκάνη, βρέθηκε απαγχονισμένη σε μια βαλίτσα, σε ένα εγκαταλελειμμένο αγρόκτημα κοντά στη Φλωρεντία.

Την αποτρόπαια δολοφονία ομολόγησε ένας 32χρονος, λέγοντας πως η Μαρία Ντενίσα Πάουν, που εργαζόταν ως συνοδός πολυτελείας, τον απείλησε πως θα τα έλεγε όλα στη σύζυγό του, εάν δεν την πλήρωνε.

Ο Βασίλ Φρουμουζάκε, υπήκοος Ρουμανίας, όπως και το θύμα, παραδέχτηκε πως την στραγγάλισε, την διαμέλισε κόβοντας της το κεφάλι, την έβαλε σε μια βαλίτσα, την μετέφερε σε μια απομονωμένη αγροικία και περιέλουσε τη σορό της με βενζίνη και της έβαλε φωτιά.

Ο παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών είπε στην αστυνομία ότι γνώρισε την 32χρονη σε μια εφαρμογή γνωριμιών πριν την επισκεφθεί σε ένα ξενοδοχείο την ίδια νύχτα που δολοφονήθηκε, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Έκαναν σεξ, αλλά στη συνέχεια εκείνη τον απείλησε πως θα τα πει όλα στη γυναίκα του αν δεν της έδινε περίπου 11.450 δολάρια, είπε στην αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών μέσων ενημέρωσης.

«Με εκβίαζε, γι' αυτό τη σκότωσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 32χρονος.

Σύμφωνα με την New York Post, αφού ανακάλυψαν πως είχε βρεθεί το θύμα με τον δράστη, oι ερευνητές έλεγξαν το GPS που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο του από την ασφαλιστική του εταιρεία, στην οποία εργαζόταν, για να εντοπίσουν τις κινήσεις του μετά την εξαφάνιση της Ντενίσα. Από την αναζήτηση βρήκαν πως είχε επισκεφτεί ένα εγκαταλελειμμένο αγροτόσπιτο το πρωί της Τετάρτης, όπου βρήκαν το ακέφαλο σώμα του θύματος, μαζί με τη λευκή βαλίτσα.

Η υπόθεση της Ντενίσα είχε συνταράξει την Ιταλία τις τελευταίες εβδομάδες, και κυκλοφορούσαν φήμες πως μπορεί να είχε απαχθεί από εγκληματικές συμμορίες, αφού έφυγε από τη Ρώμη και ταξίδεψε στην Τοσκάνη τον περασμένο μήνα.



