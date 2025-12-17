Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Κυριακή και τη Δευτέρα, προκειμένου να περάσει την παραδοσιακή γιορτή των Χριστουγέννων μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις που υπηρετούν στο εξωτερικό, όπως ανακοίνωσε το Ελιζέ.

Στην επίσκεψη θα τον συνοδεύει η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Κατρίν Βοτρέν. Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να φθάσει το πρωί της Κυριακής στο Αμπού Ντάμπι, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων και θα έχει διμερείς επαφές με τις αρχές των ΗΑΕ, υπό την ηγεσία του Μοχάμεντ μπεν Ζάγεντ αλ Ναχιάν.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Μακρόν θα εκφωνήσει ομιλία ενώπιον των Γάλλων στρατιωτικών που υπηρετούν στη χώρα και θα δειπνήσει μαζί τους, με το μενού να επιμελούνται οι αρχιμάγειρες του Ελιζέ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Συνολικά περίπου 900 Γάλλοι στρατιωτικοί βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατανεμημένοι σε ναυτική και αεροπορική βάση και σε στρατόπεδο των Εμιράτων. Το πρωί της Δευτέρας, ο πρόεδρος θα παρακολουθήσει στρατιωτική επίδειξη σε περιοχή της ερήμου, όπως γνωστοποίησε η γαλλική προεδρία.

Οι γαλλικές δυνάμεις συμμετέχουν στην επιχείρηση Chammal, στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος με επίκεντρο το Ιράκ, καθώς και στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Aspides για την προστασία της θαλάσσιας κυκλοφορίας από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Η επιλογή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φέτος, όπως επισημαίνει το Ελιζέ, σχετίζεται με το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών κρίσεων.

Όπως ανέφερε η γαλλική προεδρία, η επίσκεψη αυτή υπογραμμίζει ότι, παρά τις εντάσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η Γαλλία διατηρεί τις στρατιωτικές και διπλωματικές της δυνάμεις παγκοσμίως, όπου απειλούνται τα συμφέροντά της και οι αξίες της.

Η παρουσία του Γάλλου προέδρου στα ΗΑΕ αποτελεί επίσης ένδειξη των ισχυρών διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ο Εμανουέλ Μακρόν συνηθίζει να περνά τα Χριστούγεννα με γαλλικές δυνάμεις στο εξωτερικό. Το 2024 είχε μεταβεί στο Τζιμπουτί, ενώ το 2023 βρέθηκε σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία.

Πηγή: skai.gr

