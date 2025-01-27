Παρίσι: Φωτιά σε ιστορικό δημαρχείο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε δημαρχείο χτισμένο το 1876, στο Παρίσι.

Η πυρκαγιά τύλιξε στις φλόγες το δημαρχείο του 12ου διαμερίσματος, ενώ οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου θύμισαν την τρομερή πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων, το 2019.

Οι φλόγες κατέκαψαν τον πυργίσκο στην κορυφή του ιστορικού κτιρίου, σε ύψος 35 μέτρων - και εκφράζονται φόβοι για κατάρρευση.

Paris: un violent incendie s'est déclaré à la mairie du 12e arrondissement, la flèche de l'édifice menace de s'effondrer pic.twitter.com/qFtuxl3dgc — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) January 27, 2025

Για ώρες, η πυροσβεστική έδινε μάχη με τις φλόγες και τελικά, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 7 το πρωί.

🚨🔥🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un violent incendie frappe la mairie du 12e arrondissement de #Paris. La flèche de l’édifice menace de s’effondrer. Plus de 150 pompiers sont mobilisés. pic.twitter.com/zAZlYXPYoz — Bastion (@bastionmediaoff) January 27, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ζημιές στο κτίριο είναι πολύ μεγάλες και η περιοχή έχει αποκλειστεί λόγω φόβων για κατάρρευση του πυργίσκου.

@wikipedia Tο δημαρχείο του 12ου διαμερίσματος του Παρισιού

Το 120 διαμέρισμα, που ονομάζεται επίσημα και διαμέρισμα του Ρεγί,βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Στην περιοχή βρίσκεται το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, ο Αθλητικός και καλλιτεχνικός πολυχώρος Μπερσί, που μετονομάστηκε πλέον σε Accorhotels Arena και την Όπερα της Βαστίλης, τη δεύτερη μεγαλύτερη όπερα στο Παρίσι.

Το δάσος της Βενσέν με το Ζωολογικό Πάρκο του Παρισιού βρίσκεται επίσης σε αυτό το διαμέρισμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.