ΗΠΑ: Πτώση ελικοπτέρου σε πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπί - Άγνωστο εάν υπάρχουν θύματα

Ελικόπτερο στις ΗΠΑ, έπεσε την Πέμπτη πάνω σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπί προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Το ελικόπτερο έχει καταγραφεί από κάμερα την ώρα που χάνει ύψος. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής, ενώ οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι σκοτώθηκαν τα δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Κανείς άλλος δεν έχει τραυματιστεί.

Σύμφωνα τα πλάνα του βίντεο, το ελικόπτερο φαίνεται προκάλεσε πυρκαγιά πέφτοντας πάνω στη φορτηγίδα. Η φωτιά κατασβέστηκε.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης από το Μιζούρι και το Ιλινόις έσπευσαν στο σημείο.

WATCH: Video shows fire as helicopter crashes into barge at Mississippi River in West Alton, Missouri; casualties unclear. pic.twitter.com/EBksLLHrXL — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 7, 2025

🚨 BREAKING: A helicopter crashed into a barge on the Upper Mississippi River at mile marker 200 in West Alton, Missouri, with no information yet on casualties. pic.twitter.com/lleqagx9KU — Intel Tower🗽 (@inteltower) August 7, 2025

Update: Two dead in helicopter crash on a barge on the Mississippi River near Alton pic.twitter.com/cEbGKUsTth — KMOX St. Louis News (@kmoxnews) August 7, 2025

Πηγή: skai.gr

