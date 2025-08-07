Λογαριασμός
Ελικόπτερο έπεσε σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπί - Δύο νεκροί - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με το βίντεο το ελικόπτερο έπεσε πάνω σε μια φορτηγίδα, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση - Συνεργεία έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο

UPDATE: 21:41
ΗΠΑ: Πτώση ελικοπτέρου σε πλοιάριο στον ποταμό Μισισιπί - Άγνωστο εάν υπάρχουν θύματα

Ελικόπτερο στις ΗΠΑ, έπεσε την Πέμπτη πάνω σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπί προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Το ελικόπτερο έχει καταγραφεί από κάμερα την ώρα που χάνει ύψος. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής, ενώ οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι σκοτώθηκαν τα δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Κανείς άλλος δεν έχει τραυματιστεί.  

Σύμφωνα τα πλάνα του βίντεο, το ελικόπτερο φαίνεται προκάλεσε πυρκαγιά πέφτοντας πάνω στη φορτηγίδα. Η φωτιά κατασβέστηκε. 

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης από το Μιζούρι και το Ιλινόις έσπευσαν στο σημείο. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΗΠΑ πλοίο Μισισιπή
