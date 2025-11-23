Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι κάτοικοι του Σικάγου τον ζητούν να «φέρουν τον Τραμπ» εν μέσω της πρόσφατης κύματος εγκληματικότητας στην πόλη που διοικείται από τους Δημοκρατικούς, σύμφωνα με το Fox News.

Τουλάχιστον οκτώ έφηβοι πυροβολήθηκαν, ένας θανάσιμα, και πολλοί αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση την Παρασκευή μετά την έκρηξη ταραχών στο Chicago Loop, την κεντρική επιχειρηματική περιοχή της πόλης.

«Μαζική εγκληματικότητα και ταραχές στην περιοχή Chicago Loop. Πολλοί αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν σοβαρά. 300 άτομα συμμετείχαν στις ταραχές, 6 θύματα πυροβολήθηκαν, ένα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και ένα είναι ΝΕΚΡΟ», έγραψε ο Τραμπ το Σάββατο σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Εν τω μεταξύ, ο κυβερνήτης Πρίτσκερ και ο δήμαρχος του Σικάγου με το χαμηλό IQ αρνούνται τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για μια κατάσταση που θα μπορούσε να επιλυθεί γρήγορα», πρόσθεσε. «Ο λαός φωνάζει: ΦΕΡΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ!!!»

Οι ταραχές, που ακολούθησαν την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ξέσπασαν κοντά στις οδούς State και Randolph περίπου στις 10 μ.μ. την Παρασκευή, σύμφωνα με το FOX 32 Chicago.

Ο δημοτικός σύμβουλος Brian Hopkins της 2ης περιφέρειας του Σικάγου είπε ότι 300 νεαροί συμμετείχαν στις ταραχές και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με σπρέι και .

Τουλάχιστον ένας αστυνομικός νοσηλεύτηκε με τραύματα..

Τουλάχιστον έξι παιδιά πυροβολήθηκαν, μεταξύ των οποίων ένας 13χρονςο, δύο 14χρονοι, ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και ένας 17χρονος.

Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, ένα 14χρονο αγόρι πυροβολήθηκε και αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο. Ένας 18χρονος άνδρας τραυματίστηκε επίσης.

Λίγες ημέρες πριν, ένας άνδρας με βαρύ ποινικό μητρώο, έβαλε φωτιά σε μια γυναίκα ενώ βρισκόταν σε τρένο στο Σικάγο.

Ο Λόρενς Ριντ, 50 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές «δεν είχε καμία δουλειά να βρίσκεται στους δρόμους», κατηγορείται για τρομοκρατική επίθεση ή άλλη βίαιη ενέργεια κατά του συστήματος μαζικής μεταφοράς.

Ο δήμαρχος του Σικάγου, Μπράντον Τζόνσον, χαρακτήρισε αργότερα την επίθεση στο τρένο ως «μεμονωμένο περιστατικό».

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Ριντ έχει συλληφθεί τουλάχιστον δώδεκα φορές από το 2017, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν κακούργημα βαριάς μορφής, εμπρησμού και πολλαπλές περιπτώσεις βιαιοπραγίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.