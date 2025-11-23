Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, είναι ο απολογισμός των πυροβολισμών σε ένα πάρκινγκ στην Αριζόνα, σύμφωνα με το Fox News.
Η ανταλλαγή πυροβολισμών, στην οποία εμπλέκονταν ένα σεντάν και ένα SUV, συνέβη περίπου στις 2:45 μ.μ. τοπική ώρα σε ένα πάρκινγκ επιχειρήσεων στο νότιο Φοίνιξ.
Ο λοχίας της Αστυνομίας του Φοίνιξ (PPD) Μπράιαν Μπάουερ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι υπήρξε διαμάχη μεταξύ των δύο αυτοκινήτων, τα οποία στη συνέχεια μπήκαν στο πάρκινγκ.
Η διαμάχη συνεχίστηκε στο πάρκινγκ και ακολούθησε συμπλοκή, σύμφωνα με τον Bower. Μετά τη συμπλοκή, ακούστηκαν πυροβολισμοί.
Ο ύποπτος άνδρας ήταν μόνος στο σεντάν. Ένας άνδρας, μια γυναίκα και δύο παιδιά βρισκόταν στο SUV.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί και ότι και τα τέσσερα άτομα στο SUV πυροβολήθηκαν.
Ο άνδρας στο SUV πέθανε επί τόπου, σύμφωνα με τον Bower. Η γυναίκα και τα δύο παιδιά που ήταν επίσης στο SUV μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο Bower είπε ότι ο ύποπτος, παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Ο άνδρας επίσης έλαβε περίθαλψη στο νοσοκομείο και αργότερα τέθηκε υπό κράτηση.
Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε καμία εκκρεμή κατηγορία εναντίον του υπόπτου, σημειώνοντας ότι μιλούσε με τους ντετέκτιβ.
Οι ντετέκτιβ δεν έχουν αποκλείσει ακόμη το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με οδική βία ή αυτοάμυνα, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα δύο μέρη γνωρίζονταν μεταξύ τους, σύμφωνα με τον Bower.
