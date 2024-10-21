Ο κυκλώνας Όσκαρ φθάνει πάνω από την ανατολική Κούβα

Ο κυκλώνας Όσκαρ έφθασε πάνω από το έδαφος χθες Κυριακή στην ανατολική Κούβα, καθώς η χώρα της Καραϊβικής υφίσταται από την Παρασκευή σχεδόν πλήρη διακοπή της ηλεκτροδότησης, με ριπαίους ανέμους που φθάνουν σχεδόν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων (NHC).

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Όσκαρ βρισκόταν πάνω από το έδαφος στην επαρχία Γουαντάναμο, κοντά στην πόλη Μπαρακόα, περί τις 00:50 (ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

