Ισραήλ: Σε λειτουργία το αντιβαλλιστικό πυραυλικό σύστημα THAAD - Δείτε βίντεο

Το αμερικανικό αντιβαλλιστικό πυραυλικό σύστημα Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) έχει τεθεί σε λειτουργία στο Ισραήλ, μετέδωσε το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο KAN το βράδυ της Κυριακής, ενώ το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya επικαλείται πηγές που ανέφεραν ότι λειτουργούν τρεις συστοιχίες, πληροφορία που δεν επιβεβαιώνεται πάντως.



Το σύστημα THAAD δρα συμπληρωματικά στα συστήματα Arrow και Patriot, προσφέροντας προστασία σε ευρύτερη περιοχή με εμβέλεια 150-200 χιλιομέτρων.

Περίπου 100 Αμερικανοί στρατιώτες αναμενόταν να αναπτυχθούν για να λειτουργήσουν το σύστημα. Το Ιράν προετοιμάζεται για ισραηλινά αντίποινα μετά την επίθεση της 1ης Οκτωβρίου, ωστόσο και οι Ισραηλινοί προετοιμάζονται για ιρανική ανταπάντηση στην επίθεσή τους.Στο βίντεο του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρου Ιωαννίδη, διακρίνεται το κομβόι των αμερικανικών δυνάμεων που μεταφέρουν στοιχεία του THAAD κοντά στη Μπερσεβά το μεσημέρι της Κυριακής.

