Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Ιουλίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων

Επιπλέον δρομολόγια, κάθε Παρασκευή του Ιουλίου, αρχής γενομένης από τις 10 Ιουλίου, θα πραγματοποιεί το Τρένο του Πηλίου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 θα πραγματοποιήσουν επιπλέον δρομολόγια τις Παρασκευές 10, 17, 24 και 31 Ιουλίου 2026.

Η αμαξοστοιχία 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00, ενώ η αμαξοστοιχία 3801 θα αναχωρεί από τις Μηλιές στις 15:00. Και στις δύο κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται ενδιάμεση στάση διάρκειας 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα.

Υπενθυμίζεται ότι τα τακτικά δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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