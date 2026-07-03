Βουλιαγμένη: Φωτιά σε ταχύπλοο

Συναγερμός προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Σαρωνικό, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυτελές superyacht, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ισχυρές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται.

Η πρώτη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα αναφέρει:

«Εκδήλωση πυρκαγιάς σε ταχύπλοο σκάφος ελληνικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, με τέσσερις επιβαίνοντες, οι οποίοι περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή μεταβαίνουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, δύο πλοιάρια της Πυροσβεστικής και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.