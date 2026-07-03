Κως: Συνελήφθη 63χρονος που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές

Στη σύλληψη ενός 63χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προχώρησαν χθες, Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 63χρονος καταζητούνταν από τις γαλλικές αρχές, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές υποθέσεις που αφορούν παραβίαση του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων και της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας για τον εντοπισμό ατόμων που διώκονται με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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