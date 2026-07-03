Σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται, από χθες Πέμπτη το μεσημέρι, στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου διαμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της είναι καλή, δεν παρουσιάζει αναπνευστική δυσχέρεια και υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων, ενώ εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.

Εξιτήριο έλαβαν, σήμερα, από το Πνευμονολογικό Τμήμα του Ιπποκρατείου ο Παναγιώτης Νέστoρας και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, τραυματίες μίας εκ των τριών εμπρηστικών επιθέσεων, που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης του Νοσοκομείου, αντιμετωπίστηκε η αναπνευστική δυσχέρειά τους από την εισπνοή καπνού και η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε πλήρως αποκατασταθείσα από την επιστημονική ομάδα των θεραπόντων ιατρών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Ε.Π. συνεχίζει τη νοσηλεία της στη Β’ Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ - Στεφανιαία Μονάδα σε πολύ καλή και σταθερή κλινική κατάσταση, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις.

Έξω από το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε δημόσια ο σύζυγος της δολοφονημένης Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια μετά την επίθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κόρη του, Αφροδίτη, η οποία νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκαύματα. Όπως ανέφερε, η κατάστασή της είναι διαχειρίσιμη και εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσει τα προβλήματα με την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και πιθανές μικρές επεμβάσεις.

«Θα το παλέψουμε και θα βγούμε νικητές», είπε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας παράλληλα όσους έχουν εκφράσει συμπαράσταση, από φίλους και πολίτες μέχρι πολιτικά πρόσωπα, σημειώνοντας ότι υπήρξε και επίσκεψη του πρωθυπουργού, καθώς και του γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Και κατέληξε λέγοντας:

«Η κηδεία της γυναίκας μου θα εξαρτηθεί από την ανάρρωση της Αφροδίτης, η οποία δεν μπορεί να περπατήσει».

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

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