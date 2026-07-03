Της Έλενας Γαλάρη

Ομόφωνα ένοχοι κηρύχθηκαν από το Τριμελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές.

Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον πρώην προεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.

Παράλληλα, οι δικαστές υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημμέλημα σε κακούργημα. Και αυτό διότι έκρινε ότι η ζημιά που προκλήθηκε είναι άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, συνεπώς η πράξη είναι κακουργηματικη. Ως εκ τούτου παρέπεμψε αυτό το σκέλος να εξεταστεί από Τριμελές Εφετείο κακουργημάτων.



"Μετά από μία πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο πείστηκε ότι αποδείχθηκε πως το 2018 παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή αύξηση στους αριθμούς των βοσκοτοπιών όπως έχει επισημάνει και η κατηγορούμενη Αθ. Ρέππα, ενώ υπήρχαν υποψίες για συστηματική απάτη και διοχέτευση κονδυλίων μέσω μηχανισμών σε παραγωγούς. Μέσω αυτού του περιβάλλοντος ο νέος τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρας αναλαμβάνει και δίνει εντολή ελέγχου δυνάμει της οποίας η Παρασκευή Τυχεροπουλου κατέγραψε τα ευρήματα της και κατέθεσε αναφορά. Σε αυτό το περιβάλλον και έχοντας γνώση των προβλημάτων που μαρτυρούν γνώση των Μελά και Ρέππα, οι δύο κατηγορούμενοι σύμφωνα με τη δικανική πεποίθηση του δικαστηρίου δεν τέλεσαν τις πράξεις που όφειλαν να τελέσουν. Το δικαστήριο διαχωρίζει τη δικογραφία με χωρισμό πρώτη πράξη από τις λοιπές πράξεις. Κηρύσσει καθ’ύλην αναρμόδιο για την πρώτη πράξη καθότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη γιατί το συνολικό οφείλεις βλάβης υπολογίζεται άνω των 120.000 ευρώ και παραπέμπει την πράξη στο αρμόδιο δικαστήριο που είναι Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων."

Στους δύο κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρότερου σύνομου βίου, σε αντίθεση με την πρόταση του εισαγγελέα.

Σε λίγο αναμένεται να επιβληθούν οι ποινές στους κατηγορούμενους.

Πηγή: skai.gr

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