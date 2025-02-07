Ο Καναδάς διατεθειμένος να ενταχθεί στην αντιπυραυλική ασπίδα «Σιδηρούς Θόλος» των ΗΠΑ

Ο Καναδάς είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει στο σχέδιο ανάπτυξης συστήματος ολοκληρωμένης αντιπυραυλικής άμυνας τύπου «Σιδηρούς Θόλος» που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας του βόρειου γείτονα των ΗΠΑ, παρά τις εντάσεις στη διμερή σχέση.

Ο Καναδάς είναι ήδη «ουσιώδης εταίρος» στην κοινή άμυνα στη βόρεια Αμερική, είπε ο Μπιλ Μπλερ στον Τύπο, τόσο μέσω του NATO, όσο και μέσω της NORAD, κοινής διοίκησης εντελλόμενης να εγγυάται την ασφάλεια στους αιθέρες των δυο κρατών.

Το να υπάρξει «ολοκληρωμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας για το σύνολο της βόρειας Αμερικής είναι το πιο λογικό για όλους», συμπλήρωσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας τύπου «Σιδηρούς Θόλος» για την προστασία των ΗΠΑ. Ο όρος που χρησιμοποίησε παραπέμπει σε σύστημα του Ισραήλ, που προστατεύει τη χώρα από επιθέσεις με πυραύλους, ρουκέτες και drones.

Ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε να καταρτιστεί, εντός προθεσμίας δυο μηνών, σχέδιο για να δημιουργηθεί «αντιπυραυλική ασπίδα νέας γενιάς» για την αντιμετώπιση «βαλλιστικών πυραύλων, υπερηχητικών και κρουζ, καθώς και άλλων προηγμένων αεροπορικών υποθέσεων», που θα συμπεριλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων αναχαίτισης στο διάστημα.

Το ιδιαίτερα υψηλό εκτιμώμενο κόστος του σχεδίου αυτού προκαλεί ωστόσο επικρίσεις.

Ο καναδός υπουργός Άμυνας έκανε τα σχόλια αυτά παρότι οι σχέσεις των δυο χωρών έχουν εισέλθει σε περίοδο σοβαρής δοκιμασίας, ιδίως εξαιτίας της απειλής του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 25% στα καναδικά προϊόντα, κάτι που έχει πάντως ανασταλεί προς το παρόν.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εξάλλου πολλαπλασιάσει τις δηλώσεις κατά τις οποίες ο Καναδάς θα έπρεπε να γίνει «η 51η πολιτεία» της χώρας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.