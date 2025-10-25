Το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα στην κεντρική Γάζα - Στόχος ένα μέλος του Ισλαμικού Τζιχάντ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον του Ισλαμικού Τζιχάντ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στόχος ήταν ένα πρόσωπο που σχεδίαζε επίσης εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν στην επιδρομή που έπληξε ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Nuseirat.

Η Nuseirat βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, σημειώνουν οι Times of Israel.

Οι IDF αναφέρουν στην ανάρτησή τους στο X:

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε μια στοχευμένη επίθεση στην περιοχή Nuseirat στο κέντρο της Γάζας, με στόχο έναν τρομοκράτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικής Τζιχάντ, ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μια επικείμενη επίθεση εναντίον των στρατευμάτων του ισραηλινού στρατού.

Τα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού στο Νότιο Στρατηγείο έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα συνεχίσουν να λειτουργούν για την εξάλειψη οποιασδήποτε άμεσης απειλής.

⭕️The IDF conducted a precise strike in the Nuseirat area in central Gaza targeting a terrorist from the Islamic Jihad terrorist organization who planned to carry out an imminent attack against IDF troops.



IDF troops in the Southern Command are deployed in the area in accordance… — Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2025

Μια εύθραυστη εκεχειρία έχει τεθεί σε εφαρμογή μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα, αν και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις.

