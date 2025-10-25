Λογαριασμός
Το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα στην κεντρική Γάζα - Στόχος ένα μέλος του Ισλαμικού Τζιχάντ

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν στην επιδρομή που έπληξε ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Nuseirat

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον του Ισλαμικού Τζιχάντ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στόχος ήταν ένα πρόσωπο που σχεδίαζε επίσης εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν στην επιδρομή που έπληξε ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Nuseirat.

Η Nuseirat βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Κίτρινης Γραμμής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, σημειώνουν οι Times of Israel.

Οι IDF αναφέρουν στην ανάρτησή τους στο X:

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε μια στοχευμένη επίθεση στην περιοχή Nuseirat στο κέντρο της Γάζας, με στόχο έναν τρομοκράτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικής Τζιχάντ, ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει μια επικείμενη επίθεση εναντίον των στρατευμάτων του ισραηλινού στρατού.

Τα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού στο Νότιο Στρατηγείο έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα συνεχίσουν να λειτουργούν για την εξάλειψη οποιασδήποτε άμεσης απειλής.

Μια εύθραυστη εκεχειρία έχει τεθεί σε εφαρμογή μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα, αν και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις. 

