Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν θα αλλάξουν την πολιτική τους για την Ταϊβάν για χάρη της εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα εγκαταλείψει τη μακροχρόνια υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Αν αυτό που ανησυχεί τον κόσμο είναι ότι θα συνάψουμε κάποια εμπορική συμφωνία, στην οποία θα λάβουμε ευνοϊκή μεταχείριση σε αντάλλαγμα για την απομάκρυνσή μας από την Ταϊβάν, κανείς δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο του το Σάββατο, καθ' οδόν από το Ισραήλ για να συναντήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια περιφερειακή συνάντηση στην Ασία.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την ερχόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της περιφερειακής συνόδου κορυφής στη Νότια Κορέα, στην πρώτη τους προσωπική συνάντηση από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

