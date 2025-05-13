Ο Ισημερινός αναπτύσσει 1.500 στρατιωτικούς για να καταδιώξουν ομάδα ανταρτών της Κολομβίας

Το υπουργείο Άμυνας του Ισημερινού ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την ανάπτυξη 1.500 και πλέον στρατιωτικών στα σύνορα προκειμένου να καταδιώξουν διαφωνούντες της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC, που σκότωσαν 11 μέλη του στρατού κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον της παράνομης εκμετάλλευσης μεταλλείων.

Μέλη των ειδικών δυνάμεων, των υπηρεσιών πληροφοριών και μονάδων ειδικευμένων στην αντιμετώπιση της «τρομοκρατίας» επιφορτίστηκαν να «εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν την εγκληματική οργάνωση που επιτέθηκε άνανδρα» σε στρατιώτες του Ισημερινού στην περιοχή του δάσους του Αμαζονίου, τόνισε το υπουργείο Άμυνας της κυβέρνησης του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα σε ανακοίνωσή του μέσω X. Έκανε λόγο για γενική κινητοποίηση και διεμήνυσε ότι «ο πόλεμος εναντίον των κακοποιών θα ενταθεί».

Μέλη της οργάνωσης Comandos de Frontera (Κομάντος των Συνόρων) έστησαν ενέδρα την Παρασκευή σε μέλη τάγματος του στρατού του Ισημερινού στην επαρχία Ορεγιάνα (ανατολικά), που γειτονεύει τόσο με την Κολομβία όσο και με το Περού.

Πρόκειται για ομάδα διαφωνούντων των πρώην FARC (Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας) που απέρριψαν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και αρνούνται να καταθέσουν τα όπλα, συνεχίζοντας εγκληματικές δραστηριότητες, ιδίως τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων.

Ακόμη ένας στρατιωτικός τραυματίστηκε και ένας αντάρτης σκοτώθηκε, σύμφωνα με τον στρατό, που τον παρουσίασε ως τοπικό «υπεύθυνο για τον έλεγχο» δραστηριοτήτων, ιδίως «της παράνομης εξόρυξης μεταλλευμάτων στη χώρα», καθώς και για «εκβιάσεις» σε βάρος μεταλλωρύχων στην περιοχή.

Ο πρόεδρος Νομπόα κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, που τερματίστηκε χθες Δευτέρα το βράδυ. Ο αρχηγός του κράτους ορκίστηκε να «βρει τους υπεύθυνους» και να τους «εξαλείψει».

Σύμφωνα με διάφορες ΜΚΟ, η παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων στη λεκάνη που διαρρέει ο ποταμός Πουνίνο (ανατολικά) τετραπλασιάστηκε το 2024, αφού αναφέρθηκε η παρουσία στοιχείων διαφωνούντων των πρώην FARC.

Ο στρατός της Κολομβίας από την πλευρά του ανέφερε το σαββατοκύριακο πως έχει θέσει μονάδες του στην περιοχή σε κατάσταση «μέγιστου συναγερμού» και ότι υποστηρίζει την «έρευνα» για τον εντοπισμό των μαχητών των Κομάντος των Συνόρων.

Η παράταξη αυτή υποτίθεται πως συμμετέχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την κυβέρνηση του κολομβιανού προέδρου Γουστάβο Πέτρο, που ήθελε η χώρα του να γυρίσει τη σελίδα της εμφύλιας σύρραξης που διαιωνίζεται για πάνω από 60 χρόνια διεξάγοντας διαπραγματεύσεις με διάφορες οργανώσεις, όμως τις είδε στις περισσότερες περιπτώσεις να καταλήγουν σε αδιέξοδο.

Ο επικεφαλής της συγκεκριμένης φράξιας Αντρές Ρόχας, ή «Αράνια», συνελήφθη τον Φεβρουάριο, στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων. Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει αιτηθεί την έκδοσή του προκειμένου να δικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με την κολομβιανή εισαγγελία.

Η βία που συνδέεται με την παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων και με τη διακίνηση ναρκωτικών δεν σταματά να χειροτερεύει στην Κολομβία, στο Περού και στον Ισημερινό, τρίγωνο-κλειδί σε ό,τι αφορά την παραγωγή και τη διακίνηση κοκαΐνης προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

