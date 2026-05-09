Οι «παράνομες» ενέργειες των ΗΠΑ «συνιστούν μια σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση που αποσταθεροποιεί περαιτέρω μια ήδη εύθραυστη περιοχή και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», δήλωσε ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι, σε επιστολές του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Ιραβάνι προειδοποίησε ότι οι συνέπειες των στρατιωτικών ενεργειών των ΗΠΑ στον Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ «θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές» και να επεκταθούν πολύ πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ «θα φέρουν την πλήρη ευθύνη», πρόσθεσε.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να πείσουν το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Ο Ιραβάνι κάλεσε επίσης τον Γενικό Γραμματέα και το Συμβούλιο να παροτρύνουν τις ΗΠΑ «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου και να απόσχουν από περαιτέρω προκλητικές ενέργειες».

Πηγή: skai.gr

