Νέο είδος ντροπαλού πιθήκου ανακαλύφθηκε στο Κονγκό - Δείτε βίντεο

Πίθηκος με εντυπωσιακά ροζ-πορτοκαλί χείλη και μαύρο πρόσωπο, ο οποίος ζει στα δάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, αναγνωρίστηκε ως νέο είδος από τους επιστήμονες.

Το ζώο με το μαύρο τρίχωμα εντοπίστηκε και φωτογραφήθηκε κρυμμένο στα ψηλά κλαδιά των πυκνών τροπικών δασών του Εθνικού Πάρκου Λομάμι, στην κεντρική ανατολική περιοχή της χώρας.

Οι περιβαλλοντολόγοι ανέφεραν για πρώτη φορά ότι είδαν το είδος το 2008. Ωστόσο, τότε είχαν καταφέρει να τραβήξουν μόνο μία θολή φωτογραφία. Μετά από 10 χρόνια, διεθνής ομάδα εντόπισε και μελέτησε τον πίθηκο, αποκαλύπτοντας πως επρόκειτο για ένα μέχρι σήμερα άγνωστο είδος. Αυτό είναι μόλις το πέμπτο είδος αφρικανικού πιθήκου που ανακαλύπτεται τα τελευταία 75 χρόνια.

Ο Τζούνιορ Αμπόκο, διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Florida Atlantic, διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην έρευνα, η οποία περιέλαβε ηχογραφήσεις, φωτογραφίες και λεπτομερείς γενετικές μελέτες. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PLoS One.

Ο Αμπόκο δήλωσε στο BBC News ότι ήταν «καταπληκτική αίσθηση» να κοιτάξει στα μάτια ένα ζώο του οποίου την ύπαρξη γνώριζαν ελάχιστοι άνθρωποι στον πλανήτη.

🐒🌿 ¡Un descubrimiento extraordinario en el corazón de África!

Científicos confirman nueva especie de mono colobo en lo profundo del bosque tropical del Congo: Likweli. 🌍🔬

Es uno de los hallazgos de primates más importantes de las últimas décadas.🌳✨ https://t.co/6HpVD1478i pic.twitter.com/XYbWM9sW7j — Apocaliptic (@apocalipticmx) July 16, 2026

Ένα «κρυφό» είδος

Η επιστημονική αναγνώριση ενός είδους επιβεβαιώνει την ξεχωριστή εξελικτική του πορεία. Ορισμένοι ντόπιοι γνώριζαν ήδη την ύπαρξη του πιθήκου και τον αποκαλούν με το κοινό όνομα «Likweli». Ωστόσο, ο Αμπόκο ανέφερε ότι οι πίθηκοι αυτοί είναι ιδιαίτερα ντροπαλοί και έχουν την τάση να κρύβονται στην κορυφή των δέντρων.

«Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με κατοίκους σε 52 χωριά κοντά στον βιότοπο των ζώων. Μόνο οι κάτοικοι οκτώ χωριών είχαν δει αυτούς τους πιθήκους», θυμάται ο ερευνητής.

Η επιστημονική ομάδα - από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία - έδωσε στο ζώο τη λατινική ονομασία Colobus congoensis, ως αναγνώριση της πλούσιας βιοποικιλότητας της χώρας.

Το ζώο ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των πιθήκων κολόβου. «Πρόκειται για πολύ σημαντικούς αφρικανικούς πιθήκους που δεν έχουν αντίχειρες», εξηγεί η καθηγήτρια Κέιτ Ντέτγουιλερ από το Πανεπιστήμιο Florida Atlantic. «Είναι φυτοφάγα ζώα του ανώτερου στρώματος του δάσους, τα οποία αποτελούν κρίσιμο μέρος του οικοσυστήματος. Πιστεύουμε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασπορά των σπόρων και στη βλάστηση του δάσους».

Η καθηγήτρια Ντέτγουιλερ υποθέτει ότι τα ασυνήθιστα, έντονα χρωματιστά σημάδια στο πρόσωπό τους θα μπορούσαν να λειτουργούν ως οπτικό σήμα προς άλλα ζώα —πιθανώς για την προσέλκυση συντρόφου— ή να επιτρέπουν στα μέλη της ομάδας να αναγνωρίζουν το ένα το άλλο.

Οι πίθηκοι αυτοί έχουν επίσης μια χαρακτηριστική κραυγή που μοιάζει με βρυχηθμό. «Συχνά τους ακούς, αλλά δεν τους βλέπεις», σημειώνει ο Αμπόκο.

Η ανάγκη για προστασία

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ζώα αυτά είναι σπάνια και ο πληθυσμός τους περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του δάσους, όπου μπορούν να βρουν την κατάλληλη τροφή και το καταφύγιο που χρειάζονται.

Δεδομένου ότι οι πίθηκοι αυτοί πέφτουν θύματα κυνηγιού για το κρέας τους, οι ερευνητές ελπίζουν ότι η επίσημη ταξινόμηση του Colobus congoensis ως σπάνιου είδους θα ανοίξει τον δρόμο για τη θεσμοθέτηση αυστηρών μέτρων προστασίας του.

Οι επιστήμονες τονίζουν πως έχουν ακόμα πολλές απορίες για το νέο αυτό είδος και σχεδιάζουν ήδη μια πιο λεπτομερή έρευνα για να εκτιμήσουν με ακρίβεια τον πληθυσμό τους και να μελετήσουν τη συμπεριφορά τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

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