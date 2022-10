Ο Ίλον Μασκ μίλησε με τον Πούτιν πριν τουιτάρει το «ειρηνευτικό σχέδιο» για την Ουκρανία

Απευθείας συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται πως είχε ο Ίλον Μάσκ πριν δημοσιεύσει το «ειρηνευτικό σχέδιο» στο Twitter.

Συγκεκριμένα, σε ένα email που στάλθηκε στους συνδρομητές του Eurasia Group, ο Ίαν Μπρέμερ ισχυρίστηκε ότι ο Μασκ του είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ήταν «έτοιμος να διαπραγματευτεί» εάν η Κριμαία παραμείνει στα χέρια της Ρωσίας, σύμφωνα με το Vice.

“Musk told [ @ianbremmer ] that Putin was “prepared to negotiate,” but only if Crimea remained Russian, if Ukraine accepted a form of permanent neutrality, and Ukraine recognised annexation of Luhansk, Donetsk, Kherson and Zaporizhzhia.” In other words, if Ukraine were destroyed. https://t.co/ACVJIA1B7b

Ο Πούτιν φέρεται επίσης να επέμεινε στον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να αποδεχθεί μόνιμη ουδετερότητα και να αναγνωρίσει την προσάρτηση των περιοχών Λουχάνσκ, Ντόνετσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια από τη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Μπρέμερ αποκάλυψε ότι ο Πούτιν είπε στον Μασκ ότι αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν «όπως και να γίνει», συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης πυρηνικών όπλων εάν η Ουκρανία εισβάλει στην Κριμαία.

Ο Μπρέμερ ανέφερε επίσης ότι ο Μασκ του είπε ότι «έπρεπε να γίνουν τα πάντα για να αποφευχθεί αυτό το αποτέλεσμα».

Μετά την υποτιθέμενη συνομιλία με τον Πούτιν, ο Μασκ δημοσίευσε μια δημοσκόπηση στο Twitter με τις προτάσεις του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.