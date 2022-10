Η Μόσχα παινεύει το «ειρηνευτικό σχέδιο» του Ίλον Μασκ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Είναι θετικό βήμα»

Ως ένα ακόμα «θετικό βήμα» χαρακτήρισε το Κρεμλίνο το γεγονός ότι ο ιδρυτής της Tesla, Ίλον Μασκ παρουσίασε το περίγραμμα μια πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, μερικές ώρες αφού το Κίεβο απέρριψε την έκκληση του Μασκ για μια διευθέτηση μέσω διαπραγμάτευσης στην επτάμηνη σύγκρουση της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σε τηλεδιάσκεψη που είχε σήμερα με δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ υποστήριξε ότι η Μόσχα ήταν ανέκαθεν ανοικτή στον τερματισμό της σύγκρουσης μέσω διαπραγμάτευσης.

«Είναι πολύ θετικό ότι κάποιος όπως ο Ίλον Μασκ αναζητεί μια ειρηνική διέξοδο από αυτήν την κατάσταση. Σε αντίθεση με πολλούς επαγγελματίες διπλωμάτες, ο Μασκ εξακολουθεί να ψάχνει τρόπους για να επιτύχει την ειρήνη. Και η επίτευξη ειρήνης χωρίς την εκπλήρωση των όρων της Ρωσίας είναι απολύτως αδύνατη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια του Πεσκόφ έγιναν αφότου ο Ίλον Μασκ σε διαδικτυακή ψηφοφορία στο Twitter, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, πρότεινε η Ουκρανία να παραχωρήσει οριστικά την Κριμαία στη Ρωσία, να διεξαχθούν νέα δημοψηφίσματα υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ για να καθοριστεί η μοίρα των εδαφών που ελέγχονται από τη Ρωσία και να συμφωνήσει η Ουκρανία στην ουδετερότητα.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.