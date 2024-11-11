Η διπλωματία του Ιράν ζήτησε χθες Κυριακή να επιβληθεί εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ και αποκλεισμός του από τα Ηνωμένα Έθνη μετά τον χθεσινό βομβαρδισμό που εξαπέλυσε στη Συρία, στον οποίο σκοτώθηκαν εννιά άνθρωποι νωρίτερα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε πως τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολά του Λιβάνου, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό νότια της Δαμασκού, σε διαμέρισμα που ανήκε σε μέλη του σιιτικού κινήματος, συμμάχου του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ «καταδίκασε σθεναρά τη βάρβαρη επίθεση που διαπράχθηκε (...) από το σιωνιστικό καθεστώς» στη Δαμασκό.

Κάλεσε ακόμη να υπάρξει δράση εναντίον του Ισραήλ, ιδίως «εμπάργκο όπλων» και «αποκλεισμός (του) από τα Έθνη».

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη γειτονική χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο τον συριακό στρατό και οργανώσεις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη, ιδίως τη λιβανική Χεζμπολά, που αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί πολλαπλασιάστηκαν αφότου το Ισραήλ άρχισε ανοικτό πόλεμο εναντίον της Χεζμπολά στον Λίβανο την 23η Σεπτεμβρίου.

Το Ισραήλ, το οποίο σπανίως σχολιάζει δημόσια τους βομβαρδισμούς αυτούς, βάζει το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο διελεύσεις στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου, κατηγορώντας τη Χεζμπολά πως τις χρησιμοποιεί για να ανεφοδιάζεται με όπλα και πυρομαχικά από τη Συρία.

Ορκισμένος εχθρός του Ιράν, το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο σε δυο μέτωπα, εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και της Χεζμπολά στον Λίβανο, δυο κινημάτων συμμάχων της Τεχεράνης, που τάσσεται δημόσια υπέρ της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: skai.gr

