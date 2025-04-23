«Δεν έχω πρόθεση να απολύσω τον Πάουελ», λέει τώρα ο Τραμπ

Ανασκευάζει τις πρόσφατες δηλώσεις του αναφορικά με τον επικεφαλής της FED, Τζερόμ Πάουελ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε τα τελευταία 24ωρα εναντίον του, αποκαλώντας τον «αργοκίνητο», χωρίς να αποκλείσει ακόμη και την πιθανότητα απομάκρυνσής του. «Αν αποφασίσω να φύγει, θα φύγει πολύ γρήγορα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά την περασμένη εβδομάδα.

Με νεότερες δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως κάνει βήματα πίσω. Ειδικότερα ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε την Τρίτη ότι «δεν έχει καμία πρόθεση» να απολύσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ πριν από τη λήξη της θητείας του στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο. «Θα ήθελα να τον δω να είναι λίγο πιο ενεργός όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων», πρόσθεσε.

Η δήλωση του Τραμπ ήταν η πρώτη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης Τραμπ-Πάουελ, οι οποίες αναστάτωσαν τις χρηματοπιστωτικές αγορές που θεωρούν την ανεξαρτησία της Fed ως τη βάση της αξιοπιστίας της στην παγκόσμια οικονομική σκηνή.

Ο Πάουελ, τον οποίο ο Τραμπ διόρισε κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρο της FED, πρόκειται να διατελέσει πρόεδρος μέχρι τον Μάιο του 2026.

Πηγή: reuters.com, cnbc.com

