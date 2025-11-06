Λογαριασμός
Μετά τις Φιλιππίνες, ο φονικός τυφώνας Καλμάγκι πλήττει το Βιετνάμ - Βίντεο

Ο πιο ισχυρός τυφώνας που πλήττει την Ασία φέτος, απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις 7 πόλεις και επαρχίες - Έχουν ήδη αναφερθεί ζημιές

βιετναμ

Μετά το σαρωτικό και φονικό του πέρασμα από τις Φιλιππίνες, με τουλάχιστον 140 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές, ο τυφώνας Καλμάγκι χτυπάει το Βιετνάμ με καταιγίδες και ανέμους έως και 149 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία του Βιετνάμ, ο πιο ισχυρός τυφώνας που πλήττει την Ασία φέτος απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις 7 πόλεις και επαρχίες, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις κατά μήκος της ακτογραμμής της χώρας.  

Έχουν ήδη αναφερθεί ζημιές στις επαρχίες Dak Lak και Gia Lai όπως ξεριζωμένες στέγες σπιτιών, σπασμένα γυάλινα πάνελ σε ξενοδοχεία και δέντρα που έχουν ξεριζωθεί ή σπάσει από τις ισχυρές ριπές ανέμου.

