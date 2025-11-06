Μετά το σαρωτικό και φονικό του πέρασμα από τις Φιλιππίνες, με τουλάχιστον 140 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές, ο τυφώνας Καλμάγκι χτυπάει το Βιετνάμ με καταιγίδες και ανέμους έως και 149 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία του Βιετνάμ, ο πιο ισχυρός τυφώνας που πλήττει την Ασία φέτος απειλεί με πλημμύρες και κατολισθήσεις 7 πόλεις και επαρχίες, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις κατά μήκος της ακτογραμμής της χώρας.

🇻🇳 Vietnam braces for Typhoon Kalmaegi after it kills 140 in the Philippines



Vietnam prepares for impact as Typhoon Kalmaegi approaches, prompting mass evacuations along its coastline. The storm has already devastated parts of the Philippines, where it killed at least 140… pic.twitter.com/8CCxDn5MN4 — AFP News Agency (@AFP) November 6, 2025

Έχουν ήδη αναφερθεί ζημιές στις επαρχίες Dak Lak και Gia Lai όπως ξεριζωμένες στέγες σπιτιών, σπασμένα γυάλινα πάνελ σε ξενοδοχεία και δέντρα που έχουν ξεριζωθεί ή σπάσει από τις ισχυρές ριπές ανέμου.

