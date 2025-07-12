Ο «Φίτο» ο πλέον διαβόητος διακινητής ναρκωτικών του Ισημερινού, θα εκδοθεί στις ΗΠΑ

Ο κυριότερος διακινητής ναρκωτικών στον Ισημερινό, ο Αδόλφο Μασίας, ή «Φίτο», συναίνεσε χθες Παρασκευή να εκδοθεί στις ΗΠΑ, όπου είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες των εισαγγελικών αρχών για εμπορία κοκαΐνης και όπλων, ανακοίνωσε η δικαιοσύνη του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Ο Φίτο, από τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς στη χώρα, συνελήφθη στα τέλη Ιουνίου στη γενέτειρά του, την πόλη Μάντα, 350 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Κίτο, έπειτα από ενάμιση χρόνο που φυγοδικούσε, μετά την απόδρασή του από φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Μπόρεσε να αποδράσει τον Ιανουάριο του 2024 από την πελώρια φυλακή της Γουαγιακίλ, όπου εξέτιε από το 2011 ποινή κάθειρξης 34 ετών για συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση ναρκωτικών και φόνους.

Φορώντας πορτοκαλί στολή φυλακισμένου, με μακριά γενειάδα, ο Φίτο (σ.σ. υποκοριστικό του ονόματος Αδόλφος στα ισπανικά) συμμετείχε χθες σε ακροαματική διαδικασία από το κελί του, μέσω βιντεοδιάσκεψης. Απάντησε απλά στην έδρα «ναι, δέχομαι» (την έκδοση).

Η απόφαση του δικαστηρίου ανοίγει τον δρόμο για τη μεταγωγή του.

«Αφού η έκδοση (...) έγινε αποδεκτή» από τον ενδιαφερόμενο, «η διαδικασία μεταγωγής του στις ΗΠΑ θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη πορεία της», σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.

Μένει ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα να διατάξει τυπικά την έκδοση του στις ΗΠΑ.

Ο 45χρονος θα είναι ο πρώτος υπήκοος Ισημερινού που θα εκδοθεί στη χώρα αυτή, μετά την αποκατάσταση της δυνατότητας εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας μέσω δημοψηφίσματος το 2024, μέτρο που προώθησε ο πρόεδρος Νομπόα στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Επικεφαλής μιας από τις κυριότερες συμμορίες της χώρας, των «Τσονέρος», με δεσπόζουσα θέση στη διακίνηση κοκαΐνης, ο Φίτο συνδέθηκε με τη δολοφονία τον Αύγουστο του 2023 υποψηφίου για την προεδρία, του Φερνάντο Βιγιαβισένσιο.

Η απόδρασή του στις αρχές του 2024 υπήρξε έναυσμα κύματος βίας άνευ προηγουμένου στο κράτος της Λατινικής Αμερικής: 200 και πλέον αστυνομικοί και μέλη του προσωπικού ασφαλείας φυλακών απήχθησαν, σημειώθηκαν εκρήξεις, διαπράχθηκαν δολοφονίες δεκάδων ανθρώπων, οδομαχίες, ως και εισβολή μασκοφόρων ενόπλων σε τηλεοπτικό στούντιο εν μέσω εκπομπής σε απευθείας μετάδοση. Εισαγγελέας που διενεργούσε την έρευνα για αυτή την τελευταία υπόθεση δολοφονήθηκε τον Μάιο.

Ο πρόεδρος Νομπόα κήρυξε την εποχή τη χώρα σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης», αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό για να εξουδετερώσει κάπου 20 συμμορίες, που αναγορεύτηκαν «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Λόγω της γεωγραφικής θέσης του, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού –τα δυο κράτη όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο–, της δολαριοποιημένης οικονομίας και των λιμανιών του, στρατηγικής σημασίας, στον Ειρηνικό, ο Ισημερινός μεταμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια σε θέατρο άγριων συγκρούσεων συνδεόμενων με τη διακίνηση ναρκωτικών, οι κυριότεροι προορισμοί των οποίων είναι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη.

