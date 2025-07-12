Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κλιμάκωσε την πίεση που ασκεί στην Κούβα, ανακοινώνοντας χθες την επιβολή άνευ προηγουμένου κυρώσεων σε βάρος του προέδρου της, την ημέρα που συμπληρώθηκε η επέτειος τεσσάρων ετών ιστορικού εύρους διαδηλώσεων εναντίον της κομμουνιστικής κυβέρνησης της νήσου της Καραϊβικής.

Στον Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ επιβάλλονται κυρώσεις για «τον ρόλο του στη βαρβαρότητα του καθεστώτος εναντίον του λαού του», ανέφερε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω X κι επιβεβαίωσαν οι υπηρεσίες του με ανακοίνωσή τους. Ο υπουργός διευκρίνισε πως ο επικεφαλής του κομμουνιστικού κόμματος και αρχηγός του κράτους υπόκειται πλέον σε περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου.

Την 11η Ιουλίου 2021 χιλιάδες Κουβανοί βγήκαν στους δρόμους της νήσου απαιτώντας περισσότερες ελευθερίες και καλύτερες συνθήκες ζωής. Οι διαδηλώσεις είχαν εύρος χωρίς προηγούμενο από την επανάσταση με ηγέτη τον Φιδέλ Κάστρο το 1959. Σημαδεύτηκαν από έναν θάνατο, δεκάδες τραυματισμούς και εκατοντάδες συλλήψεις.

Την ίδια ημέρα ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, στην εξουσία από το 2019, έδωσε σε διάγγελμά του από την κρατική τηλεόραση «διαταγή μάχης» στους πολίτες που υποστήριζαν την κυβέρνηση, που βγήκαν στους δρόμους για να αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές.

Η Ουάσιγκτον καταδίκασε εξαρχής την καταστολή των κινητοποιήσεων και τις δίκες διαδηλωτών, εκατοντάδες από τους οποίους καταδικάστηκαν, κάποιοι να εκτίσουν ως ακόμη και 25 χρόνια κάθειρξης.

Όμως η επιστροφή τον Ιανουάριο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο σήμανε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων στη διμερή σχέση.

Στα τέλη Ιουνίου, ο ρεπουμπλικάνος υπέγραψε «μνημόνιο» με σκοπό να ενισχυθεί η πολιτική μέγιστης πίεσης στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, αντιμέτωπο με οικονομικό εμπάργκο από το 1962.

Στην ανακοίνωσή του χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως «λαμβάνει μέτρα για να εφαρμόσει» την πολιτική αυτή.

«Σε ένδειξη αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό και στους πολιτικούς κρατούμενος στη νήσο» η Ουάσιγκτον περιορίζει την είσοδο στο αμερικανικό έδαφος των «κυριότερων ηγετών του καθεστώτος» επικαλούμενη το ότι εμπλέκονται σε «σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συνέχισε.

Πέρα από τον πρόεδρο Ντίας-Κανέλ, δυο μέλη της κυβέρνησής του, ο υπουργός Άμυνας Άλβαρο Λόπες Μιέρα και ο υπουργός Εσωτερικών Λάσαρο Αλβέρτο Άλβαρες Κάσας, υφίστανται επίσης προσωπικές κυρώσεις.

Περιορισμοί εφαρμόζονται επίσης σε «πολλούς αξιωματούχους του δικαστικού συστήματος και των φυλακών» στην Κούβα διότι ενέχονται «στην άδικη κράτηση και στα βασανιστήρια (που υπέστησαν) διαδηλωτές από τον Ιούλιο του 2021». Τα ονόματά τους δεν αποκαλύπτονται.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, 700 άνθρωποι είναι ακόμη φυλακισμένοι για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις του 2021.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι ο αριθμός τους είναι από 360 ως 420.

Ανάμεσά τους είναι κάποιοι που αφέθηκαν ελεύθεροι τους τελευταίους μήνες, αφού εξέτισαν τις ποινές τους.

Άλλοι απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο συμφωνίας για την οποία έγινε διαπραγμάτευση υπό την αιγίδα του Βατικανού, μετά την απόσυρση, τον Ιανουάριο, της Κούβας από τη μαύρη λίστα των κρατών που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον υποστηρίζουν «την τρομοκρατία», ακόμη επί των ημερών του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν (2021-2025). Απόφαση που ανακάλεσε στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία προέβλεπε την απελευθέρωση 553 κρατουμένων, ιδίως διαδηλωτών, πάντως αφέθηκαν ελεύθεροι και κρατούμενοι του κοινού ποινικού δικαίου.

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε εξάλλου τις αρχές της Κούβας πως υποβάλλουν σε βασανιστήρια τον Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ, φυλακισμένο στο ανατολικό τμήμα της χώρας, και απαίτησε «άμεσα απόδειξη ζωής».

Μορφή των αντικαθεστωτικών, ο Χοσέ Ντανιέλ Φερέρ, 54 ετών, είχε αφεθεί ελεύθερος στο πλαίσιο της συμφωνίας με διαπραγμάτευση του Βατικανού, προτού φυλακιστεί εκ νέου τον Απρίλιο, μετά την ακύρωση της απόφασης να αποφυλακιστεί προσωρινά.

Υφίσταται «ακραία βασανιστήρια» και «κάθε ημέρα μπορεί να είναι η τελευταία» που βρίσκεται στη ζωή, ανέφερε η αδελφή του Άνα Μπέλκις Φερέρ, εγκατεστημένη στις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως η σύζυγός του τον επισκέφθηκε στη φυλακή την 8η Ιουλίου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξάλλου πρόσθεσε κρατικό ξενοδοχείο 42 ορόφων, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα στην Αβάνα, στον κατάλογο των δομών φιλοξενίας στις οποίες απαγορεύεται να καταλύουν Αμερικανοί, με σκοπό «να αποφεύγεται αμερικανικά δολάρια να χρηματοδοτούν την καταστολή του κουβανικού καθεστώτος».

Οι ΗΠΑ μπορούν να «επιβάλλουν κυρώσεις» στους «επαναστάτες ηγέτες» και «να συνεχίζουν τον παρατεταμένο και ανελέητο οικονομικό πόλεμο εναντίον της Κούβας, αλλά δεν μπορούν να λυγίσουν τη βούληση του λαού της, ούτε των ηγετών της», σχολίασε αντιδρώντας μέσω X ο κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.