Την έντονη καταδίκη του για την επανέναρξη των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, και ιδίως για τις επιθέσεις μεταξύ 6 και 8 Ιουλίου 2025, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες μέσω του Εκπροσώπου του, Στεφάν Ντουζαρίκ .

«Η βύθιση των φορτηγών πλοίων MV Magic Seas και MV Eternity C, καθώς και ο θάνατος τουλάχιστον τεσσάρων μελών πληρώματος, με δεκάδες ακόμη αγνοούμενους και τραυματίες, συνιστούν επικίνδυνη αναζωπύρωση της έντασης σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ, προσθέτοντας ότι «ο Γενικός Γραμματέας καλεί τους Χούθι να μην προβούν σε καμία ενέργεια που θα εμποδίσει τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης».

Σημειώνεται ότι οι επιθέσεις παραβιάζουν όχι μόνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και «την ασφάλεια των ναυτικών, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη θαλάσσια μεταφορά και πιθανή περιβαλλοντική, οικονομική και ανθρωπιστική καταστροφή στην ήδη ευάλωτη παράκτια ζώνη».

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε την ανάγκη απόλυτου σεβασμού του διεθνούς δικαίου «από όλα τα μέρη και ανά πάσα στιγμή», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «το Ψήφισμα 2768 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που αφορά τις επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία, πρέπει να τηρηθεί πλήρως».

Ο ΟΗΕ διατηρεί τη δέσμευση του για «την προώθηση της αποκλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή» και «στη συνέχιση των προσπαθειών για μια βιώσιμη και ειρηνική λύση στη σύγκρουση στην Υεμένη», μέσω επαφών με τις εμπλεκόμενες πλευρές σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Η δήλωση του ΓΓ ΟΗΕ, μέσω του Εκπροσώπου του Στεφάν Ντουζαρίκ:

Ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, και ιδίως τις επιθέσεις που σημειώθηκαν μεταξύ 6 και 8 Ιουλίου 2025.

Η βύθιση των MV Magic Seas και MV Eternity C, σε συνδυασμό με τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων μελών πληρώματος και τον τραυματισμό άλλων, συνιστά επικίνδυνη αναζωπύρωση της έντασης σε αυτόν τον κρίσιμο θαλάσσιο δίαυλο. Με τουλάχιστον 15 μέλη πληρώματος να αγνοούνται, ο Γενικός Γραμματέας καλεί τους Χούθι να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα παρεμποδίσει τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τους αγνοούμενους.

Πέραν του γεγονότος ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν απαράδεκτη επίθεση κατά της ασφάλειας και της προστασίας των ναυτικών, παραβιάζουν επίσης την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, προκαλούν κίνδυνο στις θαλάσσιες μεταφορές και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο σημαντικής περιβαλλοντικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής ζημίας σε ένα ήδη ευάλωτο παράκτιο οικοσύστημα.

Ο Γενικός Γραμματέας τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλα τα μέρη ανά πάσα στιγμή. Υπογραμμίζει επίσης ότι το Ψήφισμα 2768 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας, που αφορά τις επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών και επιβατηγών πλοίων, πρέπει να τηρείται πλήρως.

Τα Ηνωμένα Έθνη διατηρούν τη δέσμευση τους για τη συνέχιση των προσπαθειών τους για μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην περιοχή, καθώς και για τη διαρκή εμπλοκή με την Υεμένη και τους περιφερειακούς και διεθνείς δράστες, με την επίτευξη μιας βιώσιμης και ειρηνικής λύσης. στη σύγκρουση στην Υεμένη.

Πηγή: skai.gr

