Οι δασμοί κάνουν τη ζωή πιο ακριβή για όλους τους Αμερικανούς και δεν γλίτωσε ούτε ο έρωτας.

Κουτιά σοκολατάκια από χώρες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών κοστίζουν επιπλέον 8% λόγω των αυξήσεων δασμών του 2025, σύμφωνα με τον Scott Lincicome του Ινστιτούτου Cato. Τα κλασικά εισαγόμενα δώρα του Αγίου Βαλεντίνου έχουν ακριβύνει σε όλο το φάσμα: Τα λουλούδια κοστίζουν 9% περισσότερο, τα κοσμήματα έχουν αυξηθεί κατά 23% και τα εσώρουχα κατά 25%.

Όλοι γνωρίζουν ότι το να βρει κανείς κράτηση σε εστιατόριο την μέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι εφιάλτης. Μερικοί προτιμούν να μείνουν σπίτι και να μαγειρέψουν. Ακόμη κι έτσι, το εισαγόμενο κρασί κοστίζει περίπου 13% περισσότερο από πέρσι. Λόγω των δασμών 15% στο ευρωπαϊκό αλκοόλ, πολλοί θα ανταλλάξουν ένα γεμάτο σώμα Μπορντό με ένα μπουκάλι από την Καλιφόρνια. Όμως η αυξημένη ζήτηση ανεβάζει τις τιμές και στα κρασιά από τη Νάπα και τη Σονόμα.

Για τα ζευγάρια με περιορισμένο προϋπολογισμό, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να πουν «Σ’ αγαπώ» από το να γράψουν ένα εγκάρδιο γράμμα. Αλλά ακόμη κι αυτό θα κοστίσει παραπάνω.

Οι γενικευμένοι δασμοί σε χώρες όπως η Κίνα, η οποία κατασκευάζει προϊόντα χαρτιού, αυξάνουν το κόστος ορισμένων ευχετήριων καρτών που πωλούνται στις ΗΠΑ. Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να καταργήσει τον κανόνα de minimis, που εξαιρούσε από δασμούς αποστολές κάτω των 800 δολαρίων, θα μπορούσε επίσης να αυξήσει το κόστος για τους παραγωγούς καρτών στο εξωτερικό.

Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, φυσικά, δεν είναι η μόνη μέρα που οι πολίτες αισθάνονται τις επιπτώσεις των δασμών. Αν η καθημερινή ζωή πρόκειται να γίνει ακριβότερη, οι Αμερικανοί χρειάζονται έναν καλύτερο λόγο από αυτόν που τους έχει δοθεί μέχρι τώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.