Τσελίκ: «Ο Ερντογάν κάνει παζάρια με τον Τραμπ για το μέλλον του, δέχεται απειλές για την περιουσία του»

Ο αρχηγός της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης ισχυρίστηκε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παζαρεύει το μέλλον του και παρέχει περιουσιακά στοιχεία της Τουρκίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε: «Η σχέση Ερντογάν - Τραμπ αποτελεί κίνδυνο για την Τουρκία. Ο Ερντογάν από τον Τραμπ αναζητά ένα μέλλον για τον εαυτό του, όχι για την Τουρκία. Φοβάται για την ασφάλειά του και μιλάει για τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Δέχεται απειλές για τα περιουσιακά του στοιχεία, διαπραγματεύεται με τον γιο του Τραμπ και προσφέρει τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας στην Αμερική. Λαμβάνει άδεια, ενθάρρυνση και υποτιθέμενη νομιμοποίηση από την Αμερική».

Ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, σχολίασε: «Ο ισχυρισμός του Οζγκιούρ Οζέλ ότι ο πρόεδρός μας επιδιώκει νομιμότητα ή έγκριση διαπραγματευόμενος με έναν ξένο αρχηγό κράτους είναι το μεγαλύτερο ψέμα στην πολιτική μας ιστορία».

Πηγή: skai.gr

