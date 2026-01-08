Ο κύριος αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται φυλακισμένος σε σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να ορκίζεται ότι θα κερδίσει την προεδρία από το κελί του.

Σε γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις του Politico, ο πρώην δημοκρατικά εκλεγμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, υιοθέτησε μια προκλητική στάση από τη διαβόητη φυλακή Σιλίβρι και επέμεινε ότι εξακολουθεί να είναι ο νόμιμος υποψήφιος που μπορεί να τερματίσει την 25ετή κυριαρχία του Ερντογάν στην τουρκική πολιτική.

Η σύλληψη του δημοφιλούς δημάρχου τον περασμένο Μάρτιο προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα και διεθνή καταδίκη. Η τουρκική αντιπολίτευση θεωρεί τη φυλάκισή του ως μια πολιτικά υποκινούμενη κίνηση του Ερντογάν, ενός ισλαμιστή λαϊκιστή, για να «εξαφανίσει» τον κυριότερο αντίπαλό του.

Ο 55χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης άνω των 2.300 ετών, απάντησε μέσω των δικηγόρων και των πολιτικών του συμβούλων σε μια σειρά ερωτήσεων. Ο Ιμάμογλου νιώθει σίγουρος για την τεράστια υποστήριξη που έχει και είναι αποφασισμένος να παραμείνει πολιτικά ενεργός ακόμα και πίσω από τα κάγκελα.

«Αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν είναι μια γνήσια νομική διαδικασία, αλλά μια στρατηγική πολιτικής πολιορκίας», έγραψε.

«Ο στόχος του προέδρου Ερντογάν δεν είναι μόνο να διαμορφώσει τις επόμενες εκλογές. Είναι να εξαλείψει την υποψηφιότητά μου τώρα και στο μέλλον και να με απομακρύνει εντελώς από την πολιτική. Ο λόγος είναι σαφής: Γνωρίζουν ότι σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, μπορώ να νικήσω τον πρόεδρο Ερντογάν στις κάλπες και προσπαθούν να το αποτρέψουν».

Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει

Η σφοδρή καταστολή εναντίον του Ιμάμογλου -μαζί με πολλούς άλλους δημάρχους του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP)- ήρθε εν μέσω ενδείξεων ότι η πολιτική παλίρροια της χώρας μετατοπιζόταν δραματικά προς τους κοσμικούς.

Οι ισλαμιστές ηττήθηκαν με απροσδόκητα μεγάλη διαφορά στις δημοτικές εκλογές του 2024 και οι αρχές προχώρησαν στην απαγγελία πολλαπλών κατηγοριών εναντίον του Ιμάμογλου, ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να ονομαστεί επίσημος υποψήφιος του CHP για την προεδρία. Παρά τη σύλληψή του, περισσότεροι από 15 εκατομμύρια Τούρκοι ψήφισαν στις προκριματικές εκλογές του CHP για να τον ορίσουν επίσημο υποψήφιο -μια εξαιρετικά συμβολική δημόσια εκδήλωση, καθώς ήταν ο μόνος υποψήφιος.

Ο Ιμάμογλου και τα μέλη της ομάδας του κατηγορήθηκαν για διαφθορά, εκβιασμό, δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος και κατασκοπεία.

Η ίδια η κλίμακα της υπόθεσης αποκάλυψε την αδυναμία της, εξήγησε ο Ιμάμογλου. Παραπονέθηκε για «1.300 επιθεωρήσεις στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης που δεν απέδωσαν συγκεκριμένα αποτελέσματα, μια 3.900 σελίδων κατηγορητική έκθεση που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε φήμες και μάρτυρες των οποίων η αξιοπιστία αμφισβητείται, ένα αίτημα για ποινές φυλάκισης συνολικού ύψους 2.352 ετών και μια μέγιστη διάρκεια δίκης που ορίστηκε σε 4.600 ημέρες».

Οι επόμενες εκλογές δεν αναμένονται πριν από το 2028, αλλά ο Ιμάμογλου εξακολουθεί να θεωρείται ότι αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κίνδυνο. Έχει νικήσει τρεις φορές τους συμμάχους του κόμματος του Eρντογάν στις δημοτικές εκλογές της Κωνσταντινούπολης. Το σημαντικότερο είναι ότι το κόμμα του κέρδισε στις παραδοσιακές, θρησκευτικές συνοικίες της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, τις οποίες οι ισλαμιστές θεωρούσαν από καιρό πολιτικά προπύργιά τους. Ο ίδιος ο Eρντογάν χρησιμοποίησε το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης ως εφαλτήριο για να κερδίσει την εξουσία πριν από χρόνια.

Αλλά μπορεί ένας υποψήφιος να διεξάγει μια σοβαρή προεκλογική εκστρατεία από τη φυλακή, ενώ ο Ερντογάν ελέγχει όλους τους ζωτικούς μοχλούς του κράτους; Ο κύριος λογαριασμός της εκστρατείας του Ιμάμογλου στο X, ο οποίος έχει σχεδόν 10 εκατομμύρια ακόλουθους, μπλοκαρίστηκε στην Τουρκία τον Μάιο.

Ο φυλακισμένος δήμαρχος αναγνωρίζει πλήρως τους περιορισμούς που του έχουν επιβληθεί, αλλά επιμένει ότι μια εκστρατεία χωρίς τη φυσική του παρουσία ή ομιλίες από το βήμα μπορεί να επιτύχει.

«Αυτό που καθορίζει μια εκστρατεία είναι οι ιδέες της, οι αξίες της και η κοινή βούληση των πολιτών. Έχουμε όλα αυτά από την πλευρά μας... Όλοι γνωρίζουν ότι η σύλληψή μου είναι άδικη. Ακόμη και ένα σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK Party) θεωρεί τη σύλληψή μου άδικη και την βλέπει ως σοβαρό πλήγμα για τη δικαιοσύνη», έγραψε.

Τόνισε επίσης τη σημασία των προκριματικών εκλογών του CHP για την απόδειξη της αυξανόμενης λαϊκής υποστήριξης προς το πρόσωπό του, πέρα από την παραδοσιακή βάση του κόμματος.

«Οι προκριματικές εκλογές για την προεδρία στις 23 Μαρτίου 2025 το απέδειξαν ξεκάθαρα. Παρόλο που ήμουν υπό κράτηση, περίπου 15,5 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν υπέρ της υποψηφιότητάς μου. Μόνο 2 εκατομμύρια από αυτούς ήταν μέλη του CHP, ενώ τα υπόλοιπα 13,5 εκατομμύρια προέρχονταν από όλα τα στρώματα της κοινωνίας», εξήγησε. «Η εκστρατεία που ξεκίνησε το κόμμα μου για να απαιτήσει δίκη χωρίς κράτηση και πρόωρες εκλογές, συγκέντρωσε 25,1 εκατομμύρια υπογραφές. Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν ένα αίτημα που υπερβαίνει τα όρια των κομμάτων: ένα αίτημα για δικαιοσύνη, αξία και αξιοπρέπεια», επεσήμανε.

Ωστόσο, η νομική τύχη της υποψηφιότητάς του βρίσκεται τώρα στα χέρια ενός δικαστικού σώματος που έχει κακό ιστορικό ανεξαρτησίας.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης άνοιξε έρευνα με την κατηγορία ότι το πτυχίο του Ιμάμογλου από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ήταν πλαστό. Μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του, το πανεπιστήμιο ακύρωσε το πτυχίο. Σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα, οι υποψήφιοι για την προεδρία πρέπει να είναι άνω των 40 ετών και να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου.

Μια νέα ακροαματική διαδικασία αναμένεται αργότερα αυτό το μήνα.

Σύμφωνα με τον Soner Çağaptay, εμπειρογνώμονα για την Τουρκία στο think tank Washington Institute, ο Ιμάμογλου έχει ελάχιστες πιθανότητες να του επιτραπεί να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν σε μια ελεύθερη και δίκαιη εκλογική αναμέτρηση, καθώς ο πρόεδρος θα χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα της θέσης του και των κρατικών θεσμών για να εμποδίσει την υποψηφιότητά του, να τον στιγματίσει και να αποδυναμώσει την υποστήριξη προς το CHP.

«Ακόμα κι αν μπορεί να δηλώσει την υποψηφιότητά του ουσιαστικά από μια φυλακή, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να επιτραπεί αυτό νομικά -γιατί για τον Eρντογάν αυτό θα ήταν μια θανάσιμη πολιτική απειλή», είπε.

Αποτυχία στην εξωτερική πολιτική

Στις απαντήσεις του, ο Ιμάμογλου έβαλε στο στόχαστρο την «επιθετική» εξωτερική πολιτική του Ερντογάν και τη στενή σχέση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνδέοντας και τα δύο με την υπονόμευση των δικαιωμάτων στην Τουρκία.

«Είναι σαφές ότι η προεδρία του Τραμπ έχει ανοίξει μια ταραχώδη εποχή... Η διπλωματία έχει μετατοπιστεί όλο και περισσότερο από τους θεσμούς στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ηγετών, στριμωγμένη ανάμεσα σε γρήγορες συμφωνίες και χειρονομίες που σπάνια οδηγούν κάπου», έγραψε.

Υποστήριξε ότι ο Ερντογάν αναζητούσε στην Ουάσινγκτον τη νομιμότητα που είχε χάσει στο εσωτερικό της χώρας, αλλά αμφισβήτησε το αν η Άγκυρα πραγματικά έπαιρνε αυτό που ήθελε.

«Πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα οφέλη αυτής της υποτιθέμενης επιτυχίας. Παρά τις ισχυρισμούς ότι οι σχέσεις με την Ουάσινγκτον βελτιώνονται, η Τουρκία δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο πρόγραμμα F-35 και οι κυρώσεις δεν έχουν αρθεί», έγραψε.

«Η γειτονική μας Ελλάδα συνεχίζει, παραβιάζοντας τις συμφωνίες, να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου. Η συμμαχία μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Νότιας Κύπρου κατά της Τουρκίας ενισχύεται και επεκτείνεται σταθερά. Το Ισραήλ ακολουθεί προκλητική πολιτική έναντι των Κούρδων σε διάφορες χώρες της περιοχής. Το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα, που συντάχθηκε με «νοοτροπία μεσίτη ακινήτων», δεν έχει ακόμη τερματίσει τα δεινά και την πείνα των Παλαιστινίων. Τι κάνει η κυβέρνηση για να ανταποκριθεί σε αυτό;», ρώτησε.

Ο Ιμάμογλου επέμεινε επίσης ότι η πολιτική του Ερντογάν, που βασίζεται στην ασφάλεια, έχει περιορίσει το χώρο για δημοκρατική πολιτική στο εσωτερικό της χώρας.

«Τα θεμελιώδη δικαιώματα περιορίζονται, ασκείται πίεση στους εκλεγμένους αξιωματούχους και τα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών σιωπούν, με την αιτιολογία της ασφάλειας και της γεωπολιτικής σημασίας. Με την πάροδο του χρόνου, η ιδέα ότι οι ελευθερίες μπορούν να παραμεριστούν για λόγους σταθερότητας γίνεται κανονικότητα», πρόσθεσε.

Αν εκλεγεί πρόεδρος, ο Ιμάμογλου δήλωσε ότι η αποκατάσταση των σχέσεων με την Ευρώπη θα είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές του, παράλληλα με την εκπλήρωση των δημοκρατικών κριτηρίων για να γίνει η Τουρκία υποψήφιο μέλος της ΕΕ.

«Ως CHP, ο στόχος μας για πλήρη ένταξη στην ΕΕ παραμένει αμετάβλητος. Βραχυπρόθεσμα, θα εργαστούμε για τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης ώστε να συμπεριλάβει τις υπηρεσίες, τη γεωργία, τις δημόσιες συμβάσεις και το ψηφιακό εμπόριο, και να ευθυγραμμιστεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

